Fürstenwalde (MOZ) Zu einem Streit ist es am Donnerstag zwischen zwei 34 und 35 Jahre alten Russen am Skater-Park in der Wladislaw-Wolkow-Straße gekommen. Die Ursache blieb zunächst unklar, so die Polizei.

Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung verletzte der Jüngere den Älteren mit einem Messer schwer. Der Geschädigte musste in die Klinik. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.