Rosinenbomber sollen am Sonntag über Berlin zu sehen sein

dpa

Berlin (dpa) 70 Jahre nach Ende der Luftbrücke sollen am Sonntag Rosinenbomber über Berlin fliegen.

Die Planung des seltenen Schauspiels in der Hauptstadt gestaltete sich aber schwierig. Ursprüngliche Pläne, die Rosinenbomber übers Brandenburger Tor fliegen zu lassen, schlugen fehl. Auch können die Oldtimer-Maschinen nicht auf dem Tempelhofer Feld landen. Nun sollen am Sonntag von 15.00 Uhr an etwa 20 historische Flugzeuge über dem Tempelhofer Feld, Gatow und Tegel zu sehen sein, wie Thomas Keller vom Förderverein Luftbrücke am Freitag sagte. Ein Fest für die Bevölkerung wird es in Berlin am Wochenende nicht geben. Im niedersächsischen Faßberg war am Freitag ein Festakt in Erinnerung an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren geplant. In Berlin wurde bereits im Mai mit einem Fest an das historische Ereignis erinnert.

Mit fast 280 000 Flügen hatten Amerikaner, Briten und Franzosen von Juni 1948 bis Mai 1949 mehr als zwei Millionen Einwohner West-Berlins mit fast zwei Millionen Tonnen lebenswichtiger Fracht wie Lebensmitteln und Kohle versorgt.