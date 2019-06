Kita und Gaststätte als Tatorte

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine wahre Flut an Einbrüchen und Diebstählen hat es in Eisenhüttenstadt gegeben. Der jüngste Fall ist ein Einbruch in eine Gaststätte an der Beeskower Straße in der Nacht zum Freitag.

Unbekannte hatten mit einem Stein eine Fensterscheibe zerschlagen und es geöffnet. So verschafften sie sich Zutritt. Sie öffneten Schränke und durchsuchten Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Notebooks und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwas 15.000 Euro, teilte die Polizei mit, die zahlreiche Spuren sicherte.

Bereits am Donnerstag wurden etliche Einbruchsdiebstähle angezeigt. Es wird geprüft, ob es einen Zusammenhang gibt. In der Werkstraße brachen die Täter in ein Firmengebäude und ein ehemaliges Küchenstudio ein. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Auch in eine Kita am Ludmilla-Hypius-Weg wurde eingebrochen. Dort liegt der Schaden bei etwa 300 Euro. In der Robert-Koch-Straße drangen Unbekannte in den Bürotrakt des Gemeindezentrums ein. Dort ist nach Angaben der Polizei aktuell kein Schaden bezifferbar. Auf rund 1000 Euro beläuft sich hingegen der Sachschaden bei einer Apotheke an der Fürstenberger Straße. Dort waren Scheiben eingeschlagen und geringe Bargeldsummen gestohlen worden.

Zudem wurden ein Herrenrad sowie Werkzeug, Fahrradersatzteile und Zubehör aus zwei Kellerverschlägen im Wohngebiet An der Schleuse gestohlen.