Mehrere Preisträger aus Oberhavel

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Beim 56. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Deutschland haben Nachwuchsmusiker aus Oberhavel Preise und Auszeichnungen gewonnen. Erste Preise gingen in der Kategorie Streichinstrumente an Sophia Brommann (Violine) aus Glienicke und Alexandra Land (Violine) aus Hohen Neuendorf. Beide besuchen das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach in Berlin. Paulina Dabels (Violoncello) und Leonie Seemann (Violine), die ebenfalls auf das Musikgymnasium gehen, belegten jeweils den zweiten Platz. Am Schlagzeug holte sich Venjamin Minchev aus Oberhavel einen zweiten Preis. Mit sehr gutem Erfolg hat Louis Ferdinand Glauch (Violine) von der Musikschule Hennigsdorf an dem Bundesfinale in Halle/Saale teilgenommen. Das teilte der Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg am Freitag mit.