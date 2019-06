Ab Montag wird Nieder Neuendorf zum Nadelöhr

Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) Kaum ist das Nadelöhr an der Havelkanalbrücke in Nieder Neuendorf verschwunden, droht das nächste. Allerdings handelt es sich um eine nur einwöchige Verkehrseinschränkung. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass in der kommenden Woche der Oberjägerweg ab Abzweigung Dorfstraße bis zur Waldmeisterstraße wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt wird. Los geht es am kommenden Montag, 17. Juni, um 8 Uhr. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag nächster Woche dauern, kündigt Rathaussprecherin Ilona Möser an.

Ampelregelung

Die Umleitung erfolgt über die Spandauer Landstraße, die in diesem Bereich eigentlich eine Einbahnstraße ist. Daher wird der Verkehr auf diesem Streckenabschnitt einspurig geführt und per Baustellenampel geregelt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es vor allem in verkehrsstarken Zeiten am Morgen und am Nachmittag zu längeren Wartezeiten kommen kann. In der Vergangenheit hing bei Baurarbeiten in Nieder Neuendorf die Staugefahr davon ab, wie die Ampel geschaltet wurde.

Die Bushaltestelle der Linie 136, die sich im Baustellenbereich befindet, wird nicht angefahren. Es gibt dafür eine Ersatzhaltestelle in der Dorfstraße. Radler und Fußgänger können die Baustelle passieren.