Veltener Wasserskianlage surft auf Erfolgskurs

Roland Becker

Velten (MOZ) Vielleicht wird sich am Sonnabend sogar Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) erstmals auf eine Wakeboard wagen oder Wasserski fahren. So ganz sicher ist sie sich allerdings noch nicht.

Dabei verbindet sie mit dem Wasserski- und Wakepark am Veltener Bernsteinsee eine enge Zusammenarbeit, bislang allerdings eher vom Schreibtisch aus als auf dem Wasser. Andreas Haase, einer der Geschäftsführer der Freizeitanlage, erinnerte am Mittwoch daran, dass Hübner im Dezember 1003 als Veltener Wirtschaftsförderin den Pachtvertrag zwischen den damaligen Inhabern der Wasserskianlage und der Stadt abgeschlossen hatte. Genau erinnern kann er sich auch an ein Datum: Am 11. Juni 1994 sausten erstmals Wasserskifahrer über den Bernsteinsee. "Davor gab es hier nur Wasser und Schilf", erinnert sich die heutige Bürgermeisterin.

Schon als Student gejobbt

Andreas Haase ist ein Wassersportler durch und durch und dazu noch ein Hansdampf in alle Gassen. "Ich habe benzinige Hände, habe gerade einen Motor repariert", wehrt er zur Begrüßung Hübners Handschlag ab. Den kann er am Sonnabend nachholen, wenn er mit seinem Partner Tobias Tuchlenski am Abend geladene Gäste zum 25-jährigen Jubiläum begrüßt.

Haase gehört zu denen, die fast von der ersten Stunde an die Erfolgsstory am Bernsteinsee begleiteten. "Als Student habe ich als Hebler an der Wasserskianlage ab 1995 gejobbt", erinnert er sich. Damals gab es nur einen Wasserskilift, einen Sanitärcontainer und eine Imbissbude. Mehr nicht. Aber: "Wir waren in und um Berlin die Einzigen." Die Leute standen in einer langen Schlange geduldig an, um sich in dem für viele ganz neuen Wassersport auszuprobieren.

"Wir haben hier deutsch-deutsche Geschichte geschrieben", erzählt Haase schmunzelnd. Dabei war dieser Teil der Geschichte alles andere als lustig. Er erinnert sich, dass in den Anfangsjahren zweimal ein Mast abgesägt wurde. Waren es Streitereien zwischen Veltenern und den Betreibern aus dem Westen, die nicht gern gesehen wurden? Haase hat das ad acta gelegt. Stattdessen verweist er lieber darauf, dass heutzutage der Großteil der Mitarbeiter aus Velten und der Umgebung kommt. Mittlerweile sorgt die Anlage für drei feste und drei saisonale Arbeitsplätze. Dazu kommen zahlreiche temporäre Helfer. "Die überbrücken oft die Wartezeit bis zum Studium", erzählt der Chef.

Meisterschaften ausgerichtet

Wenn sich in den 25 Jahren der Begriff Wasserskianlage am Bernsteinsee eingeschliffen hat, so wurde diese Sportart längst von einem Konkurrenzangebot in den Schatten gestellt. "In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre hatten wir hier schon die Deutschen Meisterschaften im Wakeboarden", blickt Haase zurück. Die Sportart besitzt Ähnlichkeiten mit dem Surfen, wobei aber beim Waken die Füße festgeschnallt sind und der Sportler von einer Liftanlage gezogen wird. Weitere Freizeitvergnügen auf dem Wasser wie Kneeboard und Stehpaddeln holen an Beliebtheit auf.

Am nördlichen Ufer des Bernsteinsee ist aber nicht nur das sportliche Angebot vielfältiger geworden. Liegeflächen, Beachvolleyball und eine Bar ergänzen das Sommerparadies. Letztere vor allem für die, die auf dem Trockenen bleiben wollen. Da Eintritt für die Anlage nicht erhoben wird, kann bei einem Drink an der Bar vom Trockenen aus einfach nur auf den See geschaut werden.

Trendsportanlagen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Es gilt, Neues nicht zu verpassen. Foil ist so ein Zauberwort. "Dabei nutzt man ein Surfbrett mit Flügeln, das wie auf Tragflächen übers Wasser gleitet", erläutert er. Nichts für Kinder. Damit auch die auf ihre Kosetn kommen, denkt Haase darüber nach, aufblasbare Wasserrutschen anzuschaffen.