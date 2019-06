Petition zum Radweg nach Zühlsdorf erfolglos

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Mühlenbecks amtierende Ortsvorsteherin Anita Warmbrunn (Aktionsgemeinschaft) ist bitter enttäuscht. "Nach mehr als einem Jahr ist die Antwort auf unsere Petition zum Radweg zwischen Summt und Zühlsdorf gekommen und wie immer negativ entschieden", teilte sie in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Der Ausschuss sieht keine Chance, dass der geforderte Radweg entlang der L 21 in den nächsten Jahren gebaut oder zumindest in die Prioritätenliste des Landes aufgenommen wird.

Auf Initiative des Ortsbeirates und zahlreicher Kommunalpolitiker sind bereits 2017 gut 1 200 Unterschriften für den Radweg gesammelt worden. Ein Brief aus Potsdam sorgte dann aber schnell für Ernüchterung. Für den Bau des Radweges sei kein Geld vorhanden. Zudem gebe es einen Radweg durch den Wald. Deshalb reichte der Ortsbeirat im Mai vergangenen Jahres erneut eine Petition ein. Jetzt liegt die Antwort vor.

Vier Seiten Erläuterung

Auf vier Seiten wird der Mühlenbecker Ortsvorsteherin ausführlich erklärt, dass der Radweg aus landespolitischer Sicht nicht so wichtig sei, weil andere Projekte eine höhere Priorität genießen würden. Das sei anhand einer Bedarfsliste für das Land 2016 festgestellt worden. Diese Liste basiert auf einem Punktesystem, in dem unter anderem Schulwegsicherung und Lückenschluss berücksichtigt werden. Das Land geht zum Beispiel davon aus, dass der Schulweg von Zühlsdorf nach Mühlenbeck – das sind acht Kilometer – kaum von Schülern mit dem Rad zurückgelegt wird, weil er zu lang ist. Der Ausschuss, der sich im Frühjahr sogar vor Ort die Situation ansah, räumte allerdings ein, dass die Route durch den Wald für den Schülerverkehr und den Alltagsverkehr nur eingeschränkt nutzbar sei. Für Touristen sei der Waldweg auch durchaus akzeptabel. Die Ausschussvorsitzende Kristy Augustin (CDU) bedauerte, dass der Ausschuss nicht helfen könne. Sie verwies auf die Überprüfung der Bedarfsliste, die alle fünf Jahre erfolge. Komplett werde sie dann im Jahr 2028 überarbeitet. Vielleicht werde der Radweg dann in die Prioritätenliste aufgenommen. So lange will Anita Warmbrunn aber nicht warten. "Es ist erschreckend, wie unsere politischen Gremien zukunftsdesorientiert planen und denken. Wir müssen intensiver handeln, um nicht auf 2028 warten zu müssen", so die Ortsvorsteherin. Sie fordert den neuen Kreistag auf, sich des Themas anzunehmen.

Erst Pfingsten fand eine Protestradfahrt auf der L 21 statt, zu der ein parteiübergreifendes Bündnis aufgerufen hatte. Gut 100 Personen nahmen teil.