Duo führt grüne Fraktion

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) In der konstituierenden Sitzung zur Gründung der neuen Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sind Petra Klemp und Thomas Hebestreit zu neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. "Damit gehen die Oranienburger Grünen erstmals mit einer paritätisch besetzten Doppelspitze in die neue Legislaturperiode", sagte Thomas Hebestreit. Weitere Mitglieder der Fraktion sind die neue Stadtverordnete Ulrike Dölle und Jörg Roitsch, der dem Parlament auch zuvor schon angehörte.

Die Lehnitzerin Petra Klemp folgt damit ihrem Mann Heiner Klemp. Der bisherige Fraktionsvorsitzende und frühere Bürgermeisterkandidat schaffte es nicht mehr in die Stadtverordnetenversammlung, gehört aber nun dem Kreistag und dem Ortsbeirat Lehnitz an. Außerdem steht er auf einem aussichtsreichen Listenplatz seiner Partei für die Landtagswahl am 1. September.

Die Grünen holten bei der Kommunalwahl in Oranienburg 10,9 Prozent. Sie liegen damit auf Platz 5. Die erste Stadtverordnetenversammlung findet am 24..Juni um 17 Uhr in der Orangerie statt.