Gurkentruppe gewinnt den Schul-Cup

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wer in diesem Jahr beim Drachenbootrennen mitfiebern will, muss sich ein wenig umorientieren. Die Rennen starten zwar wieder an der Schlossbrücke, fahren von dort aber über 250 Meter zum Schlosshafen. die 500-Meter-Strecke führt noch weiter. Die Fahrerlager liegen im idyllischen Grünstreifen. Am Servicehafen gibt es außerdem Bratwurst, Waffeln, Kaffee, kühle Getränke und sogar ein kleines Kinderkarussel.

23. Auflage des Rennens

Bürgermeister Alexander Laesicke eröffnete am Freitagmorgen den Schul-Cup, zu dem 23 Teams in drei Altersklassen antraten. Das Drachenbootrennen findet zum 23. Mal statt. In der Mini-Gruppe war das lauteste Team am besten. Die selbst ernannte Gurkentruppe von der Grundschule Friedrichsthal lag am Ende vorn und feierte den Sieg. "Das habt ihr euch verdient", rief eine stolze Mutter. Dazu gab es für die Gewinner erstmals Pokale aus Holz: kleine Paddel mit Aufdruck.

In der Midi-Kategorie gewann das Team der 8c von der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder. Die schnellen Forellen des Louise-Henriette-Gymnasiums setzten sich bei den "Maxis" gegen Runges Rockende Rettungsringe durch. Für die Gewinnerteams gab es Freikarten für Karussells und fürs Oranienburger Kino.

Mit lustigen Namen der bislang 58 gemeldeten Teams geht es am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9 Uhr weiter. Zum Trommeln kommt dann auch Musik von der Bühne auf dem Schlossplatz. Den Programmabschluss am Freitag bildet wieder ein Höhenfeuerwerk. Auf Hubschrauberrundflüge wird in diesem Jahr verzichtet, es soll sie aber im nächsten Jahr zum Stadtfest wieder geben, sagte Jürgen Höhn, Geschäftsführer des Stadtfest-Veranstalters TKO.

Das diesjährige Fest startete wegen der Hitze verhalten. Bierbänke und Karussellsitze blieben gähnend leer. Erst als am Abend die Scout Scouts und Dudes&Lemonades auftraten, ließen sich mehr Oraniennburger blicken, um Musik und kalte Getränke zu genießen. Bis Sonntagabend wird vor dem Schloss gefeiert.