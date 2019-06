Höchste Zeit zum Handeln

Berlin (MOZ) Sie stehlen hierzulande Luxuslimousinen – oder genauer gesagt: sie lassen diese von kleineren Dieben stehlen und anschließend in Polen oder Tschechien in Einzelteile zerlegen – um sie schließlich im Libanon, der Türkei oder anderen Ländern zu verkaufen. Sie beherrschen nicht mehr nur den Drogenhandel, sondern sind längst an viel exklusiveren Geschäften wie zum Beispiel mit Immobilen beteiligt.

Die Rede ist von den kriminellen Clans, die international hochspezialisiert sind und deren Mitglieder sich über die deutsche Polizei und Justiz, deren Milde und Unfähigkeit, Delikte, die in verschiedenen Bundesländern passiert sind, einander zuzuordnen, nur totlachen können.

Was die Innenminister jetzt beschlossen haben, nämlich Informationen auszutauschen, den Verfolgungsdruck zu erhöhen und damit auch das zu erwartende Strafmaß für die Täter, ist so logisch, dass man sich eigentlich nur fragt, warum dies nicht schon viel früher passiert ist. Die vermeintliche Hoheit der Bundesländer über ihre Landespolizeien hat leider auch dazu geführt, dass neue Kriminalitätsstrukturen nicht effektiv bekämpft werden können.