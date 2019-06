Feuerwehr muss ausrücken

mm

Eberswalde Am frühen Freitagnachmittag musste die Eberswalder Berufsfeuerwehr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in der Triftstraße ausrücken. Wie sich herausstellte war angebranntes Essen die Ursache für die Rauchentwicklung. Die Bewohnerin war gestürzt und konnte deshalb nichts unternehmen. Auch ein umgestürzter Baum auf der Grünstraße rief die Retter auf den Plan. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte er einen zweiten mitgerissen. Ursache war, so wird vermutet, eine Nachwirkung des Unwetters in dieser Woche.