Mehrere Einbrüche entlang der Oder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Entlang der Oder hat es im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen eine Reihe von Einbrüchen gegeben. So drangen Unbekannte in die Räume der Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewaltherrschaft in der Collegienstraße sowie das angrenzende Café ein und stahlen etwas Bargeld. Auch ein Vereinshaus in der Straße Am Schlachthof in der Lebuser Vorstadt wurde von Dieben heimgesucht. Die Täter durchsuchten dort das Mobiliar und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld und einen kleinen Tresor ohne Inhalt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 6 000 Euro. Beide Einbrüche wurden am Donnerstag angezeigt. In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte außerdem gewaltsam Zutritt in ein Gasthaus am Holzmarkt sowie in eine Bar in der Großen Scharrnstraße. Am Holzmarkt durchsuchten die Täter die Schränke und entwendeten aufgefundenes Bargeld. In der Scharrnstraße wurde eine Geldbörse gestohlen. Polizeibeamte sicherten Spuren an den Tatorten, die Kriminalpolizei ermittelt.