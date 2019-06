Mit Drogen und Alkohol

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Während einer Geschwindigkeitskontrolle in der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt geriet am Abend des Donnerstages auch ein BMW in den Fokus der Beamten. "Der Wagen war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und wurde deshalb von den Beamten gestoppt", teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Am Steuer saß ein 38-Jähriger Mann aus Frankfurt, bei dem die Polizisten Alkoholgeruch feststellten. Tatsächlich: Ein entsprechender Test verlief positiv und ergab den Wert von 0,57 Promille. Damit war es aber nicht getan. Die Polizisten veranlassten auch noch einen Drogenschnelltest, weil ihnen das Verhalten des Mannes komisch vorkam. Auch in diesem Fall schlug der Test an. Der Mann hatte Drogen zu sich genommen. Um dies genau zu ergründen, wurde von einem Arzt auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis dieser Probe wird zeigen, ob der Mann die Grenzwerte erreicht hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.