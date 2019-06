Das Ticket für München

Eberhard Keil

Brandenburg Der Bundeswettbewerb, der Anfang September auf der Olympia-Strecke von 1972 ausgetragen wird, ist so etwas wie die inoffizielle deutsche Meisterschaft der 12- bis 14-jährigen Jungen und Mädchen. Die Ruder-kinder aus der gesamten Bundesrepublik ermitteln ihre Jahrgangs-Besten über 1000 sowie 3000 Meter. Und die Beeskower sind im Vierer mit der Altersklasse 12/13 im Spätsommer in München dabei: In der Besetzung Emma Fuchs, Lotte Voigt, Oscar Scherbatzki und Marius Tornow sowie Steuerfrau Charlotte Jagenow fuhren sie auf dem Beetzsee in Brandenburg/Havel die geforderten Qualifikationszeiten.

Dabei waren die Bedingungen äußerst schwierig, denn durch den starken Wind hatten die jungen Ruderer mit einem starken Wellengang zu kämpfen. Das Quintett kam dann auch völlig durchnässt ins Ziel, das über die Bordwand geschwappte Wasser hatte die Ruderarbeit erschwert. Zudem verhinderte eine schlechte Wende über die 3000 m ein besseres Ergebnis.

So kamen die Beeskower in beiden Rennen doch recht deutlich hinter dem WSV Königs Wusterhausen ein, durften trotz dieser Missgeschicke am Ende der Wettkämpfe aber dennoch die Berufungsurkunde für München durch den Präsidenten des Landesruderverbandes, Ralf Holzschuher, entgegennehmen: Brandenburg delegiert in dieser Klasse zwei Boote zum Bundeswettbewerb.

Siege in Rahmenwettkämpfen

Im Rahmenprogramm der Qualifikationsrennen wurden etliche Wettkämpfe der Elfjährigen über 500 Meter ausgetragen. Und dabei überzeugte Finja Büttner vom Ruderclub Beeskow bei zwei Starts. Ihr Einer-Rennen gewann sie in 3:00,70 Minuten vor Erja Seltmann vom RC Plaue (3:08,64), im Doppelzweier siegte sie mit Charlotte Jagenow (2:39,47) ebenfalls deutlich vor Neele und Mira Hagen (Neuruppiner RC/2:54,34) und Hellena Strauß/Johanna Steinhäsuer (Königs Wusterhausen/3:11,17).