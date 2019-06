Deutsche Volleyballer unterliegen Gastgeber Frankreich

DPA

Cannes (dpa) Die deutschen Volleyballer haben ihren Auftakt in das Nationenliga-Turnier von Frankreich verpatzt.

Der EM-Zweite von Bundestrainer Andrea Giani unterlag in Cannes dem Gastgeber-Team mit 1:3 (26:24, 20:25, 19:25, 20:25). Die Deutschen kassierten damit im siebten Spiel der Nations League bereits die fünfte Niederlage. Bester deutscher Angreifer gegen den Europameister von 2015 war der Lüneburger Anton Brehme mit 15 Punkten.

Gianis Mannschaft trifft noch am Samstag (17.00 Uhr) auf den Weltranglisten-Zweiten aus den USA und am Sonntag (14.00 Uhr) auf Argentinien. Nach dem Event in Frankreich stehen für die Deutschen noch die Veranstaltungen in Brasilien und vor heimischer Kulisse in Leipzig (28. bis 30. Juni) an.