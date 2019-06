Familienfrühsport im Kulturpark

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am 20. Juni konstituiert sich in der Mensa der Schulsport-Mehrzweckhalle der Hegermühlen-Grundschule die neue Strausberger Stadtverordnetenversammlung.

Bis dahin werden sich die Fraktionen zusammenfinden, denn es gilt an diesem Abend, als 12. Tagesordnungspunkt die Bildung der Fraktionen anzuzeigen. In den 40 Tagesordnungspunkten werden keine inhaltlichen Fragen behandelt, sondern die Mitglieder aller Fach- und Sonderausschüsse benannt.

Zur Sache nach Sommerpause

Zur Sache geht es erst nach der Sommerpause, spätestens dann steht das Problem Kulturpark vor der neuen Stadtverordnetenversammlung, denn bis zum Herbst wird es wieder einige Veranstaltungen auf dem Areal geben und den latenten Interessenkonflikten neue Nahrung zuführen.

Die Stadtverordneten müssen dann die Weichen stellen, ob Veranstalter im Kulturpark künftig weiterhin Events wie Cirque de la Lune, Tanznächte und Drachenbootfesttage organisieren dürfen, dazu auch festlegen, wie viele Veranstaltungen wie lange dauern. Erst Ende März hatte Bürgermeisterin Elke Stadeler die Beschlussvorlage über die Neufassung der Verordnung zurück­gezogen, mit der die Stadt die Lärmbelästigung im Kulturpark reduzieren will. Das Papier sah für fünf statt bisher zehn Nächte Ausnahmen von der ab 22 Uhr geltenden Nachtruhe vor. Das war für Fabrikneu-Events, den Hauptveranstalter, wirtschaftlich nicht mehr darstellbar.

Gefragt sind für den Kulturpark strategische Weichenstellungen, dazu braucht es Visionen. Im Vorfeld der Kommunalwahlen hatte Frank Huckel, der Gründer der Facebook-Seite Strausberger Runde, solche artikuliert: "Den Kulturpark zu einem beliebten Freizeitangebot für Familien in Strausberg zu entwickeln." So schlägt Huckel ein Stadt-Volleyball-Turnier vor: Nord gegen Hegermühle usw., Kinderveranstaltungen wie Basteln im Park, Ponyreiten, auch ein Flohmarkt im Park. Nicht zuletzt: Sport im Park. Da stellen die Sportvereine der Stadt Schnuppereinheiten im Boxen, Rudern, Angeln, Fußball, Tischtennis und Fitness vor. Huckel: "Der Tag beginnt mit Frühsport für die ganze Familie im Park."

Kultur auch am Tage

Huckel greift damit Anregungen auf, die auch bei den Diskussionen in der vergangenen Legislaturperiode eine Rolle spielten: "Muss Kultur dort immer erst abends beginnen, warum nicht auch am Tage Veranstaltungen anbieten?", hieß es in der SPD-Fraktion. Vermutlich kein Anwohner stört sich daran, wenn der Fanfarenzug ein einstündiges Abendkonzert im Amphitheater gibt.

Für die Veranstalter sind es aber gerade die Abend-Events in größerer Zahl, die andere Angebote wie das Open-Air-Kino auf der Freilichtbühne quersubventionieren. Auch, um die Infrastruktur für die Drachenbootfesttage oder den aufwendigen Cirque de la Lune sicherzustellen, sei eine Mehrfachnutzung der Einrichtungen unabdingbar, sagen Benny Dornhauer und Oliver Haller von Fabrikneu-Events.

Für sie wie für Andreas Köhler, der das Veranstaltungszelt im Kulturpark betreibt, braucht es Planungssicherheit. Schon die Drachenbootfesttage am nächsten Wochenende werden weniger Teams und Konzerte aufweisen, weil die langfristige Vorbereitung unter der Unsicherheit gelitten hat.