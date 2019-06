Stimmungsvoller Schlussakkord

Norbert Loehn

Schwedt Das Schuljahr endete an der Musik- und Kunstschule am Mittwoch mit einem Abschlusskonzert und buntem Hoffest. Bürgermeister Jürgen Polzehl überreichte allen jungen Musikern und Sängern, die in den letzten Tagen ihre Prüfungen absolvierten, die Urkunden und verabschiedete alle, die die Musik- und Kunstschule zum Schuljahresende verlassen. Musikalisch umrahmt wurde die Festveranstaltung von Solisten und Ensembles, die selbst prämiert wurden oder bei einem der letzten Wettbewerbe erfolgreich abgeschlossen haben. Danach wurde gefeiert, mit Livemusik, Tanzdarbietungen, Trödelmarkt, Kunstaktionen für Kinder und viel guter Laune.