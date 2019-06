Wachdienst soll Badegäste schützen

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Von pöbelnden, aggressiven Freibadbesuchern berichtete Bürgermeister Ansgar Scharnke (Die Parteilosen) auf der ersten Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung Donnerstagabend. "Wir haben große Probleme mit einigen Badegästen, die sich nicht an die Regeln halten und ein hohes Aggressionspotenzial haben", sagte das Gemeindeoberhaupt.

Erst vergangene Woche habe es eine Schlägerei gegeben und seien der Schwimmmeister bedroht, Mitarbeiter angepöbelt worden. Die Kassenfrau werde in Gespräche verwickelt, so dass andere Badegäste, ohne zu bezahlen, vorbei schlüpfen können. Auch der Pächter der Gaststätte sei bereits verbal angegangen worden.

Seit Dienstag tragen im Auftrag der Gemeindeverwaltung Mitarbeiter eines Wachschutzes tagsüber Sorge, dass die Badegäste unbeschadet das Freibad nutzen können. Mit zwei Kollegen sei begonnen worden. Gegebenenfalls müssten weitere Mitarbeiter vor Ort eingesetzt werden, kündigte Scharnke an. Und auch, dass in diesem Fall die für 2019 eingeplanten Mittel für den Wachschutz dann nicht ausreichen werden. Robert Czaplinski (CDU) fragte nach, ob bereits Hausverbote ausgesprochen wurden.

Das, so kündigte Fachbereichsleiter Gunter Kirst an, werde passieren. Er habe bereits Kontakt zur Polizei aufgenommen, die in Amtshilfe das Hausverbot dann auch kontrollieren und durchsetzen werde. Bereits im Vorjahr hatte es Probleme mit alkoholisierten Jugendlichen gegeben.