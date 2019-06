Richtfest in Hobrechtsfelde

MOZ

Bernau Für ein Gebäudeensemble mit einer Wohnfläche von rund 1000 Quadratmeter ist am Freitag in Hobrechtsfelde das Richtfest gefeiert worden. Insgesamt werden elf Wohnungen entstehen, die individuell mit den späteren Mietern geplant wurden. Mit dem derzeit in der Sanierung befindlichen Gemeinschaftshaus wird das Ensemble bis Ende des Jahres bezugsfertig sein. Parallel läuft auch noch die Instandsetzung des Hobrechtsfelder Dorfsaals. Er soll das neue Zentrum für die Einwohner werden. Helge Schröder, Burkhardt Schröder und Bernd Volkmann von der Firma MAX-Holz sowie Ulf Heitmann (v.l.) vom Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft Bremer Höhe schlugen die letzten Nägel in die Dachbalken.