Kämpferische Anwältin des Waldes

Oliver Schwers

Boitzenburg (MOZ) Grüne Kerzen, grüne Servietten, riesige Eichenäste im Wassertopf, dazwischen Forstuniformen und Jagdhörner. In einen festlich geschmückten Wald hat sich der große Saal im gräflichen Marstall von Boitzenburg verwandelt. Der Aufwand gilt Heidrun Koch, der obersten Chefin des Waldes in der Uckermark. Als Leiterin der beiden Oberförstereien Milmersdorf und Boitzenburg trug sie bis jetzt Verantwortung über 75 000 Hektar Wald, 14 Forstreviere und viele Menschen. Das ist nun plötzlich vorbei. Mit 65 Jahren verlässt die umtriebige, geachtete und von vielen Seiten respektierte Forstexpertin ihren geliebten Arbeitsplatz und geht in den Ruhestand. 70 Menschen – Wegbegleiter ihres Lebens – erheben ihr Glas zum Abschied im Marstall. Sie hat Freunde eingeladen aus der Schulzeit, Nachbarn, frühere Mitarbeiter, Vorgesetzte, Bürgermeister, Behördenleiter.

Reviere hatten nur 500 Hektar

Ihre Abschiedsrede ist aber nicht nur eine Rückschau auf ein erfülltes Leben. Es ist auch ein Aufruf, den Wald zu achten, seine gesellschaftlichen Funktionen zu retten, den Förster nicht aussterben zu lassen. Als Heidrun Koch – geboren an der Küste - nach Schule und Ausbildung gemeinsam mit ihrem Mann (auch Förster) in den Staatlichen Forstbetrieb Templin kommt, haben Reviere der Uckermark noch 500 Hektar Größe. Heute sind sie zehnmal so groß. Damals findet die Familie mit Kind und Motorrad Unterschlupf in einer Zwei-Raum-Wohnung in Alt Placht. Kein Telefon, doch dafür holte ein Arbeitertransport die Leute jeden Morgen vor der Tür ab. "Diese Jahre dort waren die schönsten unseres Lebens."

Die Wende wirbelt die Forstbetriebe und alte Strukturen durcheinander. Die Zeit kostet Kraft und Nachdenken. Mitarbeiter müssen gehen, Betriebe werden abgestoßen. Es sind Sorgen um Familien und Beruf. Heidrun Koch erinnert sich an die Warteschleife, in der zunächst alle nach Hause geschickt wurden. Es gab "Spruchkommissionen", die entscheiden sollten, wer politisch belastet war.

Die Unruhe unter den Förstern, der Kampf um Personal und Strukturen hat seitdem nicht aufgehört. Erst wird Heidrun Koch Oberförsterin in Milmersdorf, dann folgt die Versetzung ins Amt für Forstwirtschaft, was sie erst überhaupt nicht will, sich dann aber fügt. Unvergessen bleibt in ihren Augen die große Aktion des Aktionsbündnisses Brandenburger Wald, das dem Landtagspräsidenten nach einem Umzug durch Potsdam viele tausend Unterschriften vorlegt, um verlässliche Strukturen zu erhalten.

Doch die Strukturen bröckeln weiter. Zunächst ist Heidrun Koch glücklich, ab 2012 wieder ihre Oberförsterei Milmersdorf zu bekommen, doch am Ende muss sie auch Boitzenburg übernehmen. Eine gewaltige Doppelfunktion. Ob es überhaupt wieder zwei Stellen geben wird, steht in den Sternen. Die Personalsituation im Landesbetrieb gilt als katastrophal, der Altersdurchschnitt liegt bei 57 Jahren. "Die Leute fühlen sich fremdbestimmt durch politische Entscheidungen. Uns sind die Hände gebunden." In den nächsten anderthalb Jahren gehen weitere sechs Leute in den Ruhestand. Die Einstellungsquote sei nicht ausreichend. Man fühle sich gehetzt, sei nie tagfertig.

Klimaänderungen spürbar

"Es muss mehr kompetentes Fachpersonal in der Fläche geben", wirbt Heidrun Koch, kämpferisch und leidenschaftlich bis zum letzten Arbeitstag. "Der Wald braucht einen Anwalt. Der verknüpft die so unterschiedlichen Interessen." Täglich würden die Anzeichen der Klimaänderungen spürbarer werden, "die unsere Wälder als langlebende und komplex wirkende Ökosysteme bereits deutlich belasten".

Was macht eine Försterin im Ruhestand? "Erstmal tief Luft holen." Und dann sind da noch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Forstwirtschaftsrat ... Heidrun Koch bleibt ihrem Wald treu und kämpft weiter.