Bislang keine Gefahrenstellen an der Havelbrücke entdeckt

Von Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Zum Zustand der Hennigsdorfer Havelbrücke an der Ruppiner Straße liegt dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erst das Ergebnis eines der beiden im Mai erfolgten Prüfungen vor. Laut Tonio Mohr, der in dem in Eberswalde ansässigen Landesamt für den geplanten Neubau der Havelbrücke zuständig ist, hat die Überprüfung des im Brückeninneren gelegenen Spannstahls keinen Anlass zu gesteigerter Besorgnis gegeben. Jetzt wird noch auf die Ergebnisse des Gutachters gewartet, der die Brücke auf Risse und andere Abnormitäten auf Herz und Nieren geprüft hat. "Das müsste in den nächsten Tagen eintreffen", hofft Mohr. Amtsleiter Peter Münch hatte Ende Mai zugesichert, dass alle Ergebnisse bis zu Beginn der Sommerferien Ende nächster Woche vorliegen.

Gespräch Ende Juni

Voraussichtlich in der letzten Juni-Woche wollen Münch und Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) zusammentreffen, um die Konsequenzen aus beiden Gutachten zu ziehen. Bislang sieht es so aus, als ob eine weitere Begrenzung der Tonnage oder gar eine Vollsperrung nicht in Betracht gezogen werden müssen. Derweil sind Stadt und Kreis dabei, einen Plan für den Rettungsdienst und den Schulbusverkehr zu entwerfen, falls die jetzige Brücke während des Baus der Behelfsbrücke Schaden nimmt und gesperrt werden muss.