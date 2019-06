Detonation mit Wasserfontäne

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Zunächst schallte das Warnsignal über das Wasser, dann gab es kurz hintereinander zwei kaum hörbare Detonationen, gefolgt von großen Wasserfontänen. Die gezielte Sprengung der Granate, die im Wasser an der Stelle der geplanten Badesstelle gefunden wurde, verlief reibungslos. Sogar an eine sanfte Vorsprengung hatte Sprengmeister André Vogel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gedacht, damit Fische aus der direkten Umgebung der Sprengstelle Reißaus nehmen und nicht durch die Druckwelle der Granate sterben.

Taucher Thomas Borchert hatte die Granate vorige Woche in zirka zwei Meter Tiefe im Schlamm des Flussbodens entdeckt. Er brachte am Freitag auch die Zündladung direkt neben dem Geschoss an. Die Kampfmittelbeseitiger verbanden die Zündladung mit Kabel zu einem Sendeempfänger am Ufer. Aus sicherer Entfernung auf einem Boot zündete André Vogel die Sprengladung dann per Funk. Das ging alles reibungslos und viel zügiger, als geplant. Schon um 10.30 Uhr ertönte das Signal zur Entwarnung.

Weg frei für Ausbaggerung

Mit dem gesprengten Blindgänger der deutschen Artilleriegranate aus dem zweiten Weltkrieg konnte gestern die Absuche des Gewässerbodens nach Fundmunition abgeschlossen werden. Nun kann die Ausbaggerung des Sedimentes an der Stelle beginnen. Die Stadt informierte darüber, dass der Auftrag schon nächste Woche vergeben werden soll. Mit Schwimmbagger soll an der Liegewiese neben der Pizzeria Pane e Piu eine Badestelle bis zu 2,50 Meter tief ausgebaggert werden. Möglicherweise kann die Badestelle schon zum Ende des Sommers eingeweiht werden.

Kurzasyl im Dreiklang

Vor der Sprengung haben Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizisten den Uferbereich abgesperrt und die Evakuierung der Wohnblöcke Fischerstraße und Wendenstraße kontrolliert. Die Volkssolidarität und Verwandte hatten sich bereits am frühen Morgen um Bewohner gekümmert, die nicht mehr mobil sind oder Pflege brauchen. Zehn Bewohner suchten die Sporthalle Dreiklang auf oder wurden von der Feuerwehr dort hin gefahren. Gegen 9.30 Uhr war der Sicherheitsradius um die Sprengstelle evakuiert. Eine Frau wollte sich noch einmal Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen, weil sie sich nicht sicher war, ob sie den Herd abgestellt hatte. Darauf aber hatte schon ein Feuerwehrmann geachtet, der beim Verlassen der Wohnung geholfen hatte. Nur ein Bewohner durfte bleiben: eine Katze schlummerte bis zur Sprengung auf der Balkonbrüstung.