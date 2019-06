Barriere-Detektive in MOL

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Der Abbau von Barrieren steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die am Freitag im Foyer des Landratsamtes in Seelow eröffnet worden ist. Barrieren können Menschen mit Behinderungen ebenso treffen wie Familien, die plötzlich mit dem Kinderwagen nicht mehr über die Schotterstraße kommen. Wie vielfältig das Thema ist, stellte Sven Gräßer von der Strausberger Stiftung SPI über das Projekt "MOL für alle – Inklusion in Märkisch-Oderland" heraus. Er eröffnete mit der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten des Landkreises, Kerstin Niebsch, die Wanderausstellung "Barriere-Detektive im Landkreis Märkisch-Oderland".

Grußworte des Landrats

Die Schau beleuchtet anhand von 20 Fotografien viele Menschen und Gruppen, die sich beruflich und ehrenamtlich mit dem Abbau von Barrieren beschäftigen. Einige der Bilder haben auch QR-Codes, wo man per Mobiltelefon zu weiteren Interviews geführt wird. Barrieren abzubauen, das sei für Gräßer und Niebsch eine Herzensangelegenheit. Das sah Landrat Gernot Schmidt genauso. "Alle reden über Inklusion. Jeder Mensch hat seinen Wert, seinen Platz im Leben und Fähigkeiten, wenn entwickelt, sich in die Gesellschaft einzubringen. Man muss Gutes aus jedem herauskitzeln."

Schmidt kam auch mit einer kleine Gruppe von Behinderter im Foyer ins Gespräch, die über den Verein Mittendrin anders (Midria) aus Strausberg die Schau besuchten. Die jungen Menschen arbeiten abseits in ausgelagerten Arbeitsplätzen wie in Gärtnereien, Kitas und der Landwirtschaft.

Was sie an den Wänden sahen, fanden sie sehr interessant. Über drei Jahre haben sich im von Landkreis, Aktion Mensch, Stephanus-Werkstätten und Stiftung SPI unterstützten Inklusions-Projekt gut 50 Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen kleinteilige Maßnahmen und inklusive Ansätze entwickelt, sich ausgetauscht und miteinander gearbeitet. Selbstbestimmte, gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen Leben und barrierefreie Kommunikation (leichte Sprache) standen dabei im Mittelpunkt.

Als besonders nachhaltig erwiesen sich die Barriere-Detektive. Drei Gruppen, darunter auch von Midria, untersuchten ihr Umfeld, wagten per Blindenbrille und Rollator auch den Perspektivwechsel. Hinweise beispielsweise auf fehlende Schilder oder Ansprechpartner wurden an Behörden weitergeleitet.

Das Projekt wird fortgesetzt, auch die Schau ist erweiterbar. Vorschläge sind zu richten an inklusion-mol@stiftung-spi.de. Die Ausstellung bleibt bis Anfang September im Seelower Landratsamt, zieht dann weiter ins Strausberger Haus der Vereine.