Sex mündet in fünffachen Mordversuch

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Drei Frauen stehen vor Gericht, weil sie laut Anklage einen Mann umbringen wollten. Anlass war wohl ein Streit um die Entlohnung von Liebesdiensten.

Sie wollten von ihm 800 Euro für einen gemeinsamen "Dreier" kassieren, er ihnen aber höchstens 25 Euro Benzingeld zahlen. Diese sehr weit auseinander liegenden Verhandlungspositionen mündeten im November 2018 offenbar in einen fünffachen Mordversuch an einem 36 Jahre alten Mann aus Oder-Spree. Er überlebte die Attacken schwer verletzt.

Seit Freitag müssen sich nun drei aus der Region kommende Frauen vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Sie sitzen in Untersuchungshaft und haben bereits umfangreich ausgesagt. Eines ist nach einem Blick auf die 20, 21 und 30 Jahre alten Frauen auf der Anklagebank klar: Dem klischeehaften Bild von professionellen Liebesdienerinnen entsprechen sie eher nicht. Insbesondere Michelle F. und Henriette R. wirken in ihren Kapuzen-Pullis herb und jungenhaft.

Eine detaillierte Schilderung der Ursache und des Ablaufs der Gewaltorgie gab es am Freitag nicht. Die Verhandlung wurde noch vor Verlesung der Anklageschrift unterbrochen. Eine Rechtsanwältin monierte, dass ein Schöffe fehlerhaft ausgewählt worden sei. Der eigentlich vorgesehene Kollege hat sich urlaubsbedingt entschuldigt. Ob das so einfach geht, will die Kammer jetzt genauer untersuchen. Am 25. Juni soll der Prozess weitergehen.

Im Kern ist die Anklageschrift bekannt. So soll sich das Quartett schon länger kennen. Auch eine Liebesbeziehung zwischen einigen Akteuren spielt eine Rolle. Zum Streit soll es gekommen sein, nachdem zwei der Frauen mit ihrem späteren Opfer einen Dreier hatten, für den angeblich die Zahlung von 800 Euro vereinbart war. Der Mann wollte nicht zahlen, daraufhin sollen die Frauen zu dritt den Plan gefasst haben, ihn umzubringen.

An die Umsetzung haben sie sich laut Staatsanwaltschaft am 16. November 2018 zu zweit gemacht. Los ging es in Eisenhüttenstadt. Sie mixten dem 36-Jährigen Psychopharmaka und Schmerzmittel in sein Bier. Laut Staatsanwaltschaft genug, um ihn zu töten. Er wurde aber nur müde.

Auf einer anschließenden Autofahrt über Frankfurt (Oder) nach Polen sollen sie dem Mann den nächsten Medikamenten-Cocktail eingeflößt haben. Was sich dann in einem Wald nahe des Dörfchens Grzmiaca abgespielt haben soll, klingt wie aus einem Krimi. Um ihn angreifen zu können, sollen die beiden Frauen ihn gebeten haben, etwas aus dem Kofferraum zu holen. In dem Moment haben sie ihn laut Anklage mit einem Wagenheber auf den Kopf geschlagen. Der Versuch, mit einem Küchenmesser auf ihn einzustechen, schlug fehl. Die Stiche gingen ins Leere.

Daraufhin kam angeblich eine der Frauen auf die Idee, den Mann mit dem Auto zu überfahren. Beide sollen sich wieder in den Wagen gesetzt haben und im Rückwärtsgang auf den Mann zugehalten haben. Sie trafen ihn an der linken Hüfte, er ging zu Boden. Daraufhin sollen die Beschuldigten wieder ausgestiegen sein und ihr Opfer erneut mit dem Wagenheber sowie einer Bierflasche attackiert haben, bis der Mann einen unbeobachteten Moment zur Flucht nutzte. Er erlitt eine Vergiftung, ein Schädel-Hirn-Trauma, Verletzungen am Bauch sowie Prellungen am ganzen Körper.