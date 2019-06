Gefesselt vom Thema See

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Wie kann man Seen und die in ihnen weitgehend verborgenen Welten erlebbar machen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der bosnische Filmregisseur Dane Komljen schon seit geraumer Zeit. Für sein Spielfilmprojekt konnte er die Kamerafrau Jenny Lou Ziegel und die Produzentin Zsuzsanna Kiràly gewinnen. Als "Artists in Residence" des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) kommen die Filmemacher im Juni zu Dreharbeiten an den Stechlinsee, wie das Leibniz-Institut informiert.

Schon bei einem seiner früheren Filme stand ein See im Mittelpunkt des Geschehens. Danach ließ Dane Komljen das Thema nicht mehr los, wie es in der Mitteilung des IGB weiter heißt. Zufällig sei er bei seinen Recherchen auf den "Vater der modernen Limnologie" gestoßen – G. Evelyn Hutchinson, dem Gewässerökologen, der zwischen 1928 und 1971 an der Yale-Universität in den USA forschte. Bei einem Besuch im Yale-Archiv stieß Komljen auch auf Hutchinsons vierbändiges Standardwerk "A Treatise on Limnology" (deutsch: Eine Abhandlung zur Limnologie). Darin legt er unter anderem dar, dass der Mensch Seen als unveränderliche Landschaftselemente wahrnehme, obwohl sie sich im ständigen Wandel befinden und irgendwann sogar aufhören zu existieren, weil sie verlanden. Die Ausführungen haben Komljen so fasziniert, dass er seinem Filmprojekt den Arbeitstitel "A Treatise on Limnology" gegeben habe.

Rund um das Thema Verwandlung wolle der Spielfilm die Lebenssituationen mehrerer Protagonisten auf verschiedenen zeitlichen Ebenen beleuchten, wobei ihre Geschichten immer etwas mit Seen zu tun haben. Regisseur Dane Komljen, Kamerafrau Jenny Lou Ziegel und Produzentin Zsuzsanna Kiràly haben bereits zusammengearbeitet und werden auch dieses Projekt gemeinsam umsetzen. Gedreht werde außer am Stechlin auch am spanischen Lago de Sanabria. Dabei wolle die Crew nur mit Minimalausstattung und ohne künstliches Licht in der Natur arbeiten.