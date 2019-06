Schiedsrichter gesperrt

Falsche Angaben beidrei Begegnungen

Die drei genannten Schiedsrichter rückten in den Fokus der Öffentlichkeit, weil nachweislich falsche Angaben im Spielbericht bekannt wurden. Konkret ging es um folgende Spiele:

Alt-Herren, SG Linum - Herzberg/Langen am 5. April. Der Linumer Sebastian Renz sah dabei die Gelb-Rote Karte, die aber von Schiri Marvin Burkhardt nicht im Spielbericht vermerkt wurde. Renz spielte aber am selben Spieltag (Freitag bis Sonntag) für Linums Herren-Team in der Kreisliga in Wustrau. Der TSV legte daraufhin nach dem 1:1 Protest gegen die Spielwertung ein. Bekanntlich wertete das Sportgericht die Partie für Wustrau und verhängte eine Vielzahl an Strafen, da es den nichtspielberechtigten Einsatz von Renz als erwiesen ansah.

Kreisliga Herren, Gühlen-Glienicke - Blau-Weiß Rheinsberg am 14. April. Schiri Korab Hoti hatte nach Spielende den Rheinsbergern Alex Jaworek und Thomas Breetz die Rote Karte gezeigt. Hoti nahm nach Intervention die Roten Karten zurück und wandelte diese in eine Gelb-Rote für Breetz und eine Gelbe für Jaworek um. Dies wurde im Spielbericht jedoch nicht dokumentiert.

1. Kreisklasse Ost, SG Gumtow - Schwarz-Weiß Zaatzke II am 22. April. Referee Baum zückte nach einer zunächst wahrgenommenen Beleidigung des Zaatzkes Kevin Kreis die Rote Karte. Nach der Partie entschuldigte sich der Spieler beim Schiri und beteuerte seine Unschuld. Da Baum im Nachgang dann an seiner Entscheidung zweifelte, nahm er die Rote Karte zurück, dokumentierte dies jedoch nicht im Spielbericht.

Das Sportgericht empfahl nach Abarbeitung der genannten Fälle dem Schiedsrichter-Ausschuss, sich der Thematik Spielbericht noch einmal intensiv zu widmen.

Der Schiedsrichter-Ausschuss richtete nach Bekanntwerden der Vorfälle einen Appell an die Schiedsrichter und Vereine, mit der Bitte, um ein sorgfältiges und gewissenhaftes Ausfüllen der Spielberichte.⇥gü