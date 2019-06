Ohne ehrenamtliche Arbeit wäre Hohen Neuendorf viel ärmer

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit 150 geladenen Gästen, darunter Delegationen aus allen Partnerstädten, ist am Freitagabend der Stadtempfang in Hohen Neuendorf begangen worden. Er stand in diesem Jahr im Zeichen der Verleihung der Stadtrechte an Hohen Neuendorf vor 20 Jahren.

Deshalb saßen mit Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) auch zwei Weichensteller für die Stadtwerdung auf dem Podium: die ehemalige Bürgermeisterin Monika Mittelstädt und der Innenminister außer Dienst, Alwin Ziel (SPD). Beide ließen die Geschichte vergnüglich Revue passieren "Suchet der Stadt Bestes", zitierte Alwin Ziel ein Bibelwort. "Es hat viele gegeben, die daran gearbeitet haben, dass Hohen Neuendorf Stadt werden konnte. Das war nicht nur der Innenminister, der dort zufällig wohnte." Ziel nannte am Abend auch seine Vision: eine Großkommune aus den S-Bahn-Gemeinden, die großes Gewicht in Potsdam haben würde.

Monika Mittelstädt erklärte in bekannt launiger Manier: "In Potsdam gab es zu lasche Politiker. Sonst hätten die in Birkenwerder zu uns kommen müssen, denn die waren zu wenige Einwohner." Sie hob hervor, dass der Grundstein für die Stadtentwicklung in den 1990er-Jahren durch forcierten Wohnungsbau erreicht werden konnte. Wohnungsbau ist auch heute ein Thema, das Steffen Apelt umtreibt.

Beim Empfang wurden auch wieder Frauen und Männer der Stadt geehrt, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Preisträger wurden zum Teil von den Fraktionen vorgeschlagen. Diese sowie die Stadtsprecherinnen Ariane Fäscher und Susanne Kübler haben das vielfältige Engagement für die Laudationen zusammengetragen.

Anneliese Behm

Früher kannten wohl mindestens jedes Schulkind und seine Eltern die Buchhandlung und damit Anneliese Behm. Bücher, Bildung und Kultur prägen ihr Leben und sie selbst prägt die Kultur in Hohen Neuendorf mit. Übernommen und eröffnet wurde der vormals zur VEB Volksbuchhandlung gehörende Betrieb im Jahr 1996 von Anneliese Behm unter neuem Namen. Sie führte den Buchladen bis 2015. Seit vielen Jahren engagiert sie sich im Kulturkreis bei der Organisation von Veranstaltungen, im Redaktionsteam der "Hohen Neuendorfer Hefte" sowie in der AG Brot und Salz. Als Lesepatin ist sie zudem an der Waldgrundschule Hohen Neuendorf und an der Ahorn Grundschule Bergfelde tätig. Nach den Sommerferien wird sie zusätzlich, gemeinsam mit Dieter Morisse, den Schulbuchclub "Bergfelder Lesedetektive" leiten.

Kerstin Engelhardt

Wenn es mal Ärger gibt, kann sie freundlich schlichten: Seit 2013 ist Kerstin Engelhardt als Schiedsperson der Stadt Hohen Neuendorf ehrenamtlich tätig. Ihr Zuständigkeitsbereich sind die Ortsteile Stolpe, Borgsdorf und Bergfelde. Einmal im Monat bietet sie eine Sprechstunde im Rathaus an. In Zusammenarbeit mit ihren drei Kollegen und Kolleginnen bemüht sie sich bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ehrverletzungen oder Beleidigungen zu vermitteln, Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Für diese wichtige, von der Öffentlichkeit meistens unbemerkte Arbeit bedarf es neben guter Menschenkenntnis und einem offenen Umgang mit Menschen auch Bedachtsamkeit und Neutralität. All dies bringt Kerstin Engelhardt mit – darüber hinaus noch große Herzlichkeit, gesunden Menschenverstand und Erfahrung. In einem Bürgerverein und in Elternvertretungen war sie aktiv. Als Mutter zweier Söhne im BSC Hohen Neuendorf ist Kerstin Engelhardt zudem passives Mitglied bei den Bogenschützen, wo sie sich um die Versorgung bei Wettkämpfen kümmert und in der Sporthalle oder auf dem Schießplatz ein Auge für die kleinen Dinge und Arbeiten hat.

Manfred Hick

Er ist ein Urgestein in der Kommunalpolitik. Solange wie Hohen Neuendorf das Stadtrecht besitzt, solange (und noch viel länger) brachte sich Manfred Hick als Gemeindevertreter oder sachkundiger Einwohner ein. Als Hohen Neuendorf vor 20 Jahren das Stadtrecht erhielt, war Manfred Hick Mitglied im Bau- und Umweltausschuss. Die Gestaltung des Stadtteils Borgdorf und dessen Integration in die Stadtlag ihm besonders am Herzen. Bei jedem Bauvorhaben in der Stadt hinterfragte er stets kritisch und bis in kleinste Einzelheiten die geplante Umsetzung und Finanzierung. Er war ab 2003 fünf Jahre Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses und von 2014 bis 2019 Vorsitzender des Finanzausschusses. Als Mitarbeiter und Personalrat beim Landesbetrieb Forst war ihm der Erhalt der Borgsdsorfer Waldflächen ein Anliegen. Manfred Hicks Engagement bezieht sich darüber hinaus auf den Sport. Seit 2002 ist er Mitglied im Fußballsportverein FSV Forst Borgsdorf, er war dort Trainer und sportlicher Leiter. Von 2007 bis 2015 führte er den Verein als Vorsitzender und wurde anschließend zum Präsidenten gewählt.

Angelika Stobinkski

"Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern die Hefe im Teig" – dies ist vielleicht eines der liebsten Zitate von Angelika Stobinski, auf jeden Fall aber ihre Lebenswirklichkeit, in der Politik und Kultur untrennbar verwoben sind, so heißt es in der Laudatio. Sie trug seit 1992 maßgeblich und federführend zur Ausgestaltung des Kulturkreises bei, der mit Lesungen, Kinoveranstaltungen, Diskussionsforen und Konzerten ein lokales Unterhaltungsangebot mit namhaften Künstlern und Persönlichkeiten schuf. Ihr verdanken es der Kulturkreis und die Stadt Hohen Neuendorf, dass es mit der Kulturwerkstatt einen lebendigen Anlaufpunkt für eigenes Kulturschaffen gibt. Die Aufarbeitung jüdischer Schicksale und des Nationalsozialismus, die Integration von Geflüchteten und Andersdenkenden sowie eine aktive, tolerante Zivilgesellschaft gehören zu ihren Herzensthemen, die bis heute in der AG Brot und Salz eine Plattform finden. Der Name steht symbolisch für den Respekt gegenüber dem Fremden, für Gastfreundschaft, Weltoffenheit und Solidarität. Im Jahr 2006 gelang Angelika Stobinski die Aufdeckung eines NPD-Parteitages in Hohen Neuendorf, in dessen Folge sich das Bündnis "Nordbahngemeinden mit Courage" gründete. Inmitten der "Flüchtlingskrise" 2015 brachte Frau Stobinski im Hof der Roten Schule Geflüchtete, Willkommensinitiativen, Schulen, Vereine und das Tolerante Brandenburg zu einem bunten musikalischen und kulinarischen Fest zusammen.