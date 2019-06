Senftleben macht Woidke in Polen Konkurrenz

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Drei-Tage-Reise CDU-Chef trifft in Warschau unter anderem die Deutschland-Beauftragte der PiS-Regierung.

Schon im Mai hatte Ingo Senftleben, der ab Herbst gern Brandenburgs neuer Ministerpräsident sein möchte, eine Koalition seiner Partei mit der SPD, an der auch Dietmar Woidke beteiligt wäre, kategorisch ausgeschlossen. Jetzt versucht der Landeschef der CDU dem amtierenden Regierungschef bei einem Thema Konkurrenz zu machen, für das sich dieser besonders engagiert hat: Den Beziehungen zu Polen.

"Herr Senftleben reist vom Sonntag bis zum Dienstag nach Polen" , bestätigte der Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Martin Burmeister, am Freitag. Senftlebens Terminkalender zeugt davon, dass diese Reise gründlich vorbereitet wurde: Denn der 44-Jährige wird in Warschau nicht nur den deutschen Botschafter Rolf Nikel und Vertreter der deutsch-polnischen Außenhandelskammer treffen, sondern auch die Beauftragte der PiS-Regierung für die grenznahe und regionale Zusammenarbeit mit Deutschland, Renata Szczech.

Diese ist eigentlich Ansprechpartnerin von Woidke, der seit über fünf Jahren auch als Polen-Koordinator der Bundesregierung tätig ist. Auch ein polnisches Textil-Service-Unternehmen, das eine Tochterfirma in Eberswalde (Barnim) hat, will Senftleben besuchen.

Schon vor der Reise kritisierte Senftleben gegenüber unserer Zeitung die Arbeit Woidkes auf diesem Gebiet: "Anstatt unsere polnischen Nachbarn mit einseitigen Stellungnahmen zu russischen Sanktionen zu beunruhigen, hätte sich Herr Woidke in den letzten Jahren stärker um die Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen bemühen müssen", sagte er. Dies erwarte auch die polnische Seite vom Polenbeauftragten der Bundesregierung, "der der Ministerpräsident Woidke nun mal ist."

Ihm selbst, so der CDU-Chef weiter, liege "gerade die regionale Zusammenarbeit in Grenznähe am Herzen". In den Bereichen Sicherheit, Rettungsdienste und Katastrophenschutz könnten einige Fortschritte erreicht werden. "Wir müssen die Entwicklung der Region deutsch-polnisch denken. Dafür sollten die Gemeindevertretungen in Zukunft grenzübergreifende gemeinsame Ausschüsse gründen, in denen Brandenburger und Polen gemeinsame Anliegen besser beraten können", regte Senftleben an.