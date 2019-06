Endspiel ums Überleben

Stefan Klug

Mehrmals im Jahr jettet Kriegsveteran Michael Knox über den großen Teich, um die Tochter seines gefallenen Kameraden in London zu besuchen. Dieses Mal lädt er den Teenager zum letzten Spiel von West Ham United im alten Upton Park ein. Noch vor Anpfiff verlieren sich die beiden aus den Augen und wirklich Zeit, das Mädchen zu suchen, bleibt Knox nicht. Denn er erlebt, wie osteuropäische Freischärler die Kontrolle übernehmen, um die Übergabe eines Ex-Anführers von ihnen zu erzwingen, der sich unter den Zuschauern befindet. Auf sich allein gestellt bleiben Knox jene 90 Spielminuten, um das Match um Leben und Tod für sich zu entscheiden.

Eines vorweg, der, vor allem politische Hintergrund der Geschichte ist mehr als an den Haaren herbeigezogen. Ob die Filmemacher sich in Geographie und Machtverhältnissen jenseits des einstigen eisernen Vorhangs auskennen, darf mehr als bezweifelt werden. Insofern haben alle, die das tun, anfangs einige Schwierigkeiten, den Plot irgendwie einzuordnen. Mit der Zeit aber gewinnt die Action die Oberhand und Dave Bautista darf wie weiland Bruce Willes den Laden im Alleingang retten. Das tut der wortkarge Wrestling-Star durchaus sehenswert und zeigt darüber hinaus ordentliche Nehmerqualitäten. Damit allerdings ist man in der Filmhistorie beileibe nicht allein auf weiter Flur. Ein Alleinstellungsmerkmal musste her. Und dafür kam der Umzug von West Ham in ein neues Stadion zur rechten Zeit. Denn im Laufe der Filmhandlung wird nicht nur in, um und auf dem alten Bau ordentlich für Action gesorgt, sondern auch dessen Abriss in die Wege geleitet. Das alles eingebettet in und bei einem laufenden Fußballspiel darf getrost als sehenswert bezeichnet werden. Das Spektakel wird, obwohl in den Grundzügen nichts neues geboten wird, durchaus aufgewertet und kommt abwechslungsreich mit interessanten Blickwinkeln daher. Da verschmerzt man auch, dass der auf dem Cover abgebildete Pierce Brosnan nur mit einer klitzekleinen Nebenrolle vertreten ist.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 104 Minuten; Verleih: NewKSM; Regie: Scott Mann;Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson; GB 2018