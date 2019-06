Toni Lüdtke neuer Trainer in Storkow

Alexander Franzmann

Storkow "Wir haben einen jungen, engagierten Trainer gewinnen können, der als Spieler erfolgreich auf Landesebene aktiv war", sagt Vereins-Chef Alexander Franzmann. "Mit dieser Erfahrung und seinen tollen charakterlichen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft neue Impulse geben, die sich weiter entwickeln und auf viele Jahre eine stabile Einheit bilden soll."

Lüdtke spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für die SG Hangelsberg, Victoria Seelow und den FSV Union Fürstenwalde II. In der zu Ende gehenden Saison führte er den VfB Steinhöfel als Trainer in der Kreisoberliga erstmals in die obere Tabellenhälfte.

Toni Lüdtke tritt die Nachfolge von Jochen Meyer an, der den Storkower SC in den zurückliegenden drei Jahren mit einer Unterbrechung in Landesliga und Landesklasse betreut hatte. "Er hat die Mannschaft zu einer schwierigen Zeit übernommen und damit großen Mut bewiesen", betont Franzmann. Der Vorsitzende bedankt sich bei dem 53-Jährigen und seinem Co-Trainer Bernd Witzke für ihren unermüdlichen Einsatz. "Sie werden dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben. Dafür und für die frühzeitige Bekanntgabe, dass wir ab der kommenden Saison ohne sie planen müssen, gilt beiden ein besonderer Dank."