Schüler führen den Karneval der Tiere auf

Elegant: Auch die Schwäne hatten beim Karneval der Tiere, der am Freitag in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums aufgeführt wurde, einen Auftritt. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums sitzen die Löwen und Hühner friedlich nebeneinander.

Und Stella und Leonie, beides Löwinnen, geben zu: Etwas aufgeregt sind sie schon. Aber davon wird wenige Minuten später schon nichts mehr zu spüren sein, als in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums auf der Bühne der Vorhang zum Karneval der Tier aufgeht.

Seit drei Jahren haben die Goethe-Grundschule in Fürstenberg und die Musikschule eine Zusammenarbeit vereinbart. Die beinhaltet nicht nur zwei zusätzliche Musikstunden pro Woche in der 4. Klasse, wie Schulleiterin Simona Schmöche sagt. Darüber hinaus wird mit Schülern der 4. Klassen und dem Orchester der Musikschule auch ein gemeinsames Musik-Projekt erarbeitet. Nach der Regentrude hatten sich die Schüler mit Musiklehrerin Christine Hoffmann diesmal eines der bekannten Werke der Musikliteratur, den Karneval der Tiere nach der Musik des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns (1835 bis 1921), vorgenommen. Ein Jahr lang wurden Tänze und Gesänge geprobt, schließlich mit dem Orchester der Musikschule unter Leitung von Irene Staemmler geprobt. Am Freitag war Premiere, zunächst in einer Aufführung für die Mitschüler, am Nachmittag dann für Eltern und Verwandte.

Zu erleben war dabei nicht nur die bekannte Musik Camille Saint-Saëns. Man habe auch ein bisschen was Eigenes mit eingebaut, verriet die Musiklehrerin. Tatsächlich war neben der klassischen Musik dann zum Beispiel ein Rap der Hühner zu hören und zu erleben.

Wie schon beim ersten Projekt war auch diesmal wieder zu erleben, was für eine beeindruckende Aufführung die 32 Schüler trotz mancher Aufregung hinlegten. Stella (10) und Leonie (9) zum Beispiel standen das erste mal auf einer großen Bühne. Für Emma (10), die wie ihre Mitschülerin Emily ganz gekonnt die einzelnen Stücke ansagte, ist der Auftritt nichts Neues. Bei dem Musical Snowy habe sie schon drei Mal mitgewirkt, verrät sie, bekennt aber. Aufgeregt sei sie trotzdem vor dem Auftritt.

Ein Talent im Orchester

Aber nicht nur auf der Bühne zeigten die Kinder ihr Talent. Auch im Orchester wirkte einer mit, der nach der Aufführung besonders viel Applaus bekam, als sein Name erwähnt wurde. Erik Schulz, der die 6. Klasse der Goethe-Grundschule besucht, spielte den nicht leichten Klavierpart im Orchester. Schon seit vielen Jahren begeistert er sich für das Klavierspiel, hat schon an Wettbewerben teilgenommen. Die Tiere, die da am Freitag so munter auf der Bühne tanzten und sangen – Fische, Hühner, Löwen, Esel und sogar die Elefanten – kamen leichtfüßig daher, waren nicht nur im Musikunterricht Thema. Auch in Sachkunde gehörten sie zum Stundenplan, verriet Christine Hoffmann.

Die 6. Klassen haben sich derweil um das Bühnenbild gekümmert. Einen extra Applaus gab es auch für die Frauen der GEM, die die schönen Kostüme hergestellt haben, unter anderem auch für die Schwäne, die zu dem wohl bekanntesten Stück aus dem Karneval der Tier, dem Schwan, elegant tanzten.