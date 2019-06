Ein Besuch auf dem Islandpferdehof Fredenhorst

Ulrike Gawande

Fredenhorst (MOZ) Gemütlich schläft der vier Wochen alte Lasse in seinem Kinderwagen, während seine Eltern Ricarda und Björn Malies auf ihrem Islandpferdehof Fredenhorst alles für die Landpartie am Wochenende vorbereiten.

Und es gibt viel zu tun, denn nicht nur die üblichen Arbeiten sind zu erledigen, sondern das Unwetter am Mittwochabend hat dem Unternehmerpaar mit mehreren umgestürzten Bäumen auf dem weitläufigen Gelände einiges an Mehrarbeit beschert. Doch von all dem Stress ist den jungen Eltern nichts anzumerken. Sie freuen sich eher, bereits zum dritten Mal an der Landpartie in Brandenburg teilzunehmen. So können sie den Hof präsentieren, die besondere Rasse der Islandpferde vorstellen und sich zugleich einem größeren Publikum, als den eingeschworenen Fans zeigen, erklärt die 30-Jährige.

Im Jugendkader der Islandreiter

Mit acht Jahren saß Ricarda Malies, die in Berlin aufgewachsen ist, erstmals auf einem Islandpferd, nachdem sie zuvor auf Großpferden das Reiten gelernt hatte. Mit zwölf Jahren ritt sie das erste Turnier und gehörte von 2007 bis 2010 zum Jugendkader der Islandpferdereiter Berlin-Brandenburg, das sie später auch als Trainerin betreute. Es sei der Charakter und die Vielseitigkeit der Islandpferde, die sie begeistere, verrät Ricarda Malies. "Unter den Islandpferden findet man vom sicheren und nervenstarken, bequem zu reitenden Freizeitpferd bis hin zum temperamentvollen, leistungsstarken Sportpartner jeden Pferdetyp." Der Charakter sei entscheidend, aber natürlich auch die besonderen Gangarten der Isländer: Tölt und Pass.

Malies, die schon zweimal in Island war, ist ausgebildete und auf Pferde spezialisierte tiermedizinische Fachangestellte, Pferdedentalpraktikerin und Trainerin. Ihren Mann Björn lernte sie bei der Arbeit bei einem Tierarzt kennen. Mit dem Islandpferdehof haben sich beide 2016 einen Traum erfüllt. "Wir wollten die Pferde halten, so wie wir uns das vorstellen." Und sie wollten die Arbeit mit den Tieren nicht mehr nur nebenberuflich, sondern im Haupterwerb ausüben. Doch ganz so einfach sei es nicht gewesen, die dafür geeigneten Flächen zu finden. Denn der Hof sollte noch möglichst nahe an Berlin, aber trotzdem groß genug sein, um den Islandpferden ausreichend Platz zu bieten. Drei Hektar Land hat das Ehepaar Malies nun direkt hinter dem Haus und weitere fünf Hektar Wiesenflächen außerhalb. Ginge es nach der Hofchefin, könnten es noch ein paar Hektar Weideflächen mehr sein, denn sie möchte einen separaten Jungtierbereich einrichten. Bislang wachsen die Fohlen des letzten Jahres Sjoli von Fredenhorst (isländisch für Eiskönigin) und Gledi von Fredenhorst (die Muntere) in einer Jungtierherde in Sachsen auf. "Das können wir noch nicht leisten."

Islandpferde sind robuste Tiere

Ansonsten sind die Islandpferde robuste Tiere, die über 30 Jahre alt werden können. Gute Pflege vorausgesetzt. Das Jahr über leben die Tiere im Freien. In kleinen Herden. Zumeist auf Padocks mit Unterständen. Doch diese nutzen die 135 bis 145 Zentimeter großen Tiere mit kräftigem Körperbau keineswegs, wenn es regnet, schneit oder stürmt, verrät Ricarda Malies, sondern höchstens wenn sie Schatten suchen. "Bei isländischem Wetter leben sie auf." Auf die Frage, ob den Pferden die warmen Temperaturen nichts ausmachen, erklärt die Fachfrau, dass die Tiere jetzt ihr Sommerfell haben. Schwieriger sei es, wenn es im zeitigen Frühjahr oder im späten Herbst warm sei, denn dann seien die Islandpferde im Fellwechsel.

Insgesamt dreißig Pferde leben in Fredenhorst, darunter auch Pensions-, Beistell- und Schulpferde. Einige werden gerade von der 30-Jährigen zu Therapiepferden für das inklusive Reitsportzentrum der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost in Karlshorst ausgebildet. Denn die 30-Jährige ist hauptsächlich für die Tiere, den Beritt, Lehrgänge und die Pferdeausbildung zuständig. Ehemann Björn kümmert sich um die Anlage zu der eine große Ovalbahn mit einem Dressurviereck gehört. Inklusive Beleuchtung. Unterstützung gibt es seit diesem Jahr von einer jungen, ausgebildeten Pferdewirtin. In den Ferien bietet das Paar Reitferien für Kinder an. Geschlafen wird im Bungalow auf dem Hof.