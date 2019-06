Gießerei Duktil engagiert sich für Umweltschutz

Ina Matthes

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Gießerei Duktil engagiert sich seit 20 Jahren für Umweltschutz. Für Geschäftsführerin Marianne Gerwin ist das weit mehr als eine Image-Frage.

Die Anfahrt zur Fürstenwalder Gießerei Duktil ist ungewöhnlich. Sie befindet sich in keinem Gewerbegebiet, sondern an einer Straße mit Wohnhäusern. Vorm Werktor liegt linker Hand eine Kita. Zwischen den Hallen gibt es Rasenflächen und Bäume. Und wer zu Geschäftsführerin Marianne Gerwin will, kommt an einer Kantine mit Freisitz vorbei.

Besucher sehen es der Duktil Guss Fürstenwalde GmbH nicht an, dass sie auf fast 100 Jahre Geschichte zurückblickt. 1923 wurde hier eine Gießerei gegründet. 1995 kaufte der bayrische Unternehmer Engelbert Heinz Hawle den Betrieb und ließ ein komplett neues Werk bauen. Im Zuge des Neubaus führte das Unternehmen auch das europäische Umweltmanagement-System EMAS ein. Seit 20 Jahren arbeitet Duktil Guss danach und ist damit der älteste EMAS-Betrieb in ganz Ostbrandenburg. Dafür bekam Geschäftsführerin Marianne Gerwin am Freitag eine Urkunde von Carsten Christ, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK).

Gießereien eilt als energieintensive Firmen in Sachen Umweltfreundlichkeit nicht der beste Ruf voraus. "Wir haben uns damals bewusst für EMAS entschieden, auch, weil wir diesem Ruf entgegenwirken wollten", sagt Geschäftsführerin Marianne Gerwin. "Wir versuchen, ein Umweltmanagement nach unseren Möglichkeiten umzusetzen."

Das heißt: An den 25 Millionen Kilowattstunden Energie im Jahr für die Öfen kann der Betrieb nicht sparen. Wo das Umweltmanagement ansetzt, sind die Prozesse drumherum. Abluft- und Entstaubungsanlagen sind auf dem neuesten Stand. Lärmschutzwände sollen Belästigungen für die Nachbarn mindern. Rund 80 Prozent des Sandes für die Gußformen wird gereinigt und wieder verwendet. Ein weiteres Beispiel: die Pfannenvorwärmer: Die Gießpfannen, große, an Töpfe erinnernde Behälter, müssen vorgewärmt werden, bevor die 1500 Grad Celsius heiße Schmelze in sie eingefüllt wird. Früher wurde das mit einer offenen Flamme gemacht. Heute nutzt die Gießerei eine Vorrichtung, einem Heizstab ähnlich. Sie spart Energie und arbeitet leiser. Es sind viele Kleinigkeiten, die fortlaufend verbessert werden. Obwohl der Begriff "Kleinigkeiten" es nicht ganz trifft: "Diese Investitionen kosten Millionen", sagt Marianne Gerwin. Es geht ihr nicht vordergründig darum, am Ende Geld zu sparen. Sie sieht es als Notwendigkeit, bei Umweltschutz und Energieeinsparung am Ball zu bleiben. "Wir halten so den Betrieb modern". Das sei wichtig für das Funktionieren von Duktil in der Zukunft. "Wir tun etwas für die Menschen im Betrieb und in unserer Nachbarschaft, für die Umwelt und für unsere Kunden". Diese legten Wert auf den Nachweis der Nachhaltigkeit und wollten mit Partnern zusammenarbeiten, bei denen sie sicher sein können, dass sie langfristig bestehen. Duktil Guss stellt kleine und mittlere Serien her, zum Beispiel Industriearmaturen, Gußteile für die Bahn oder für Wasserversorgungsanlagen.

Die Fürstenwalder Gießerei ist eines von nur zwölf Unternehmen in Ostbrandenburg, das nach den freiwilligen EMAS-Standards arbeitet. Die Anforderungen sind nicht eben gering. EMAS-Unternehmen werden regelmäßig durch zugelassene Gutachter überprüft. Sie müssen ihre Umweltdaten und Ziele offenlegen – im Internet ist das unter www.emas.de abrufbar. Wer sich aber entschließt, das Management freiwillig einzuführen, soll damit nicht nur etwas für sein Image tun können. Das Zertifikat schließt auch bestimmte Nachweise mit ein, die sonst von den Firmen separat erbracht werden müssten.

"Es ist ein kleiner Beitrag, den wir hier für die Umwelt leisten möchten", sagt Marianne Gerwin. Im Betrieb hat sich im Laufe der Jahre nicht nur Technik verändert. Zur Nachhaltigkeit gehört die Betriebs-Kita vor den Werktoren, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Beschäftigten verbessern soll. Die aktuell 250 Mitarbeiter sollen in den Pausen gesund und regional essen können. Deshalb bietet die Werks-Kantine jetzt mehr fleischfreie Kost. Das fanden nicht alle anfangs gut, sei aber inzwischen angenommen, wie Marianne Gerwin ihren Gästen bei der Urkunden-Überreichung erzählte.

Mit dabei war Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph. Für ihn ist Duktil nicht nur "ein großer Arbeitgeber vor Ort." Sondern auch ein Beispiel für andere Betriebe. Anwohner, die sich über Lärm von Duktil Guss beschweren, sind bei Rudolph nämlich noch keine vorstellig geworden. Vielleicht wird es aber heute doch etwas lauter: Die Firma feiert Sommerfest.