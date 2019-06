50 Jahre Badespaß am Fuße des Bergs

Am 21.Juni 1969 konnte das neue Volksbad am Marienberg eröffnet werden. Viele Brandenburger nahmen die Freizeiteinrichtung dankend an. © Foto:

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Sechzig Pfennig für einen Erwachsenen, die Hälfte für ein Kind. Dazu zwanzig Pfennig für die Garderobe und eine Mark plus Pfand für das Ausleihen einer Liege – so viel mussten die Havelstädter für den Besuch des neuen Volksbad Brandenburg auf dem Marienberg, das vor nunmehr fast fünfzig Jahren am 21. Juni 1969 den Betrieb aufnahm, berappen. Festgelegt hatte das der Stadtrat nur wenige Wochen vorher. Die Idee, ein Freibad am Fuße des Marienbergs entstehen zu lassen, entspringt jedoch schon der Kreisdelegiertenkonferenz der SED Anfang 1967. Sie regte laut Stadtchronik schon zu Beginn des Jahres an, "bei der Neugestaltung des Marienberges den Bau eines beheizbaren Freibades als Gemeinschaftsaktion der Bürger und Betriebe Brandenburgs vorzusehen". Im Herbst folgte dann der endgültige Beschluss zum Bau des Bades, das am Ende rund fünf Millionen Euro kostete. "Die Lage zwischen dem neu entstehenden Stadtteil Nord und der Arbeitersiedlung auf dem Quenz für das angedachte Bad war günstig. Außerdem bestand bei vielen mit Einführung der Fünf-Tage-Woche der Wunsch nach mehr Freizeitmöglichkeiten", schildert René Schütz, Marketingleiter des heutigen Marienbads, das seinen Namen erst mit dem Neubau im Jahr 2000 erhielt.

Er hat sich anlässlich des goldenen Jubiläums des Schwimmbads im vergangenen halben Jahr intensiv mit der Geschichte der Anlage, die heute durch die GMF GmbH & Co. KG aus Neuried betrieben wird, beschäftigt, unzählige Fotos und Dokumente zusammengetragen. "Ich habe viel im Stadtarchiv recherchiert, aber auch Unterstützung beim Bildmaterial von den Ost-Cola-Machern bekommen. Außerdem haben viele ältere Brandenburger mich mit ihren Fotos und Erinnerungen versorgt", so Schütz, der das gesammelte Material nun nach und nach für die Jubiläums-Ausstellung "50 Jahre Volksbad Brandenburg" aufbereitet hat. Gezeigt im Foyer des Bads ab 24. Juni um 10 Uhr etwa 40 Fotos aus verschiedenen Badebereichen und Jahrzehnten sowie vier Rundfunkbeiträge zum Bad aus dem Runffunkarchiv in Potsdam. Dazu sind die sieben bewegende Anekdoten von Brandenburgern zum Bad nachzulesen.

Der Eintritt in die Ausstellung ist für Badegäste kostenfrei. Die alleinige Besichtigung der Ausstellung ist zum Sondereintrittspreis von 2,30 Euro möglich.