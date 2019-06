Langfinger auf dem Friedhof

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Immer wenn Silvana Holz auf der Haide aus Eisenhüttenstadt das Grab ihres Vaters auf dem Fürstenberger Friedhof besucht, nimmt sie neben frischen Blumen auch ein mulmiges Gefühl mit. Würde wieder etwas fehlen auf dem Grab? Zu oft hat sie schon erlebt, dass Langfinger sich an der letzten Ruhestätte ihres Vaters vergriffen haben. So wie erst vor wenigen Tagen wieder. Eine weiße Pflanzschale mit Geranien, die erst seit kurzem dort stand, war einfach weg. "Da ist man sauer, traurig und geschockt", sagt sie. Vor allem kann sie es nicht verstehen. Diebstahl auf einem Friedhof, dort wo geliebte Menschen ihre letzte Ruhe gefunden haben, dort wo sich Verwandte und Bekannte an sie erinnern? "Das geht gar nicht." Vor allem ist es ihr eben nicht das erste Mal passiert. Voriges Jahr wurden ein bereits weißer Engel und Pflanzen gestohlen. Auch ihre Mutter leidet darunter. "Es geht ja gar nicht mal ums Geld", betont Silvana Holz auf der Haide. "Aber so etwas macht man nicht." Aufgrund der jüngsten Geschehnisse hat sie sich bereits bei einem Steinmetz erkundigt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Schalen zu befestigen. Doch das war nicht alles. "Ich habe erst überlegt, ob ich damit zur Polizei gehe." Letztlich tat sie es und die Beamtin habe ihr auch gesagt, dass das richtig gewesen sei. Zudem erfuhr sie dort, dass Diebstahl auf Friedhöfen eben wirklich kein Einzelfall ist. Auch bei der Friedhofsverwaltung des evangelischen Friedhofs bestätigte sich ihr zufolge, dass es immer wieder Zwischenfälle gebe. So seien beispielsweise Rhododendron-Pflanzen an neu angelegten Grabstätten gestohlen worden.

Auf dem größten städtischen Friedhof in Eisenhüttenstadt, dem Inselfriedhof, treiben Langfinger offenbar ebenfalls in unregelmäßigen Abständen ihr Unwesen. Mirko Böhnisch kennt den Moment, wenn man zum Grab kommt und plötzlich etwas fehlt.

Die Dunkelziffer ist höher

"Vom Grab meiner Mutti sind wiederholt Blumen gestohlen worden, teilweise ganz frische Sträuße", berichtet er. Im Gegensatz zu Silvana Holz auf der Haide hat er weder Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet noch das Ganze bei der Friedhofsverwaltung gemeldet. Und so wie er werden wahrscheinlich die meisten handeln: Sie fressen den Ärger in sich hinein.

Eine Anfrage im Rathaus Eisenhüttenstadt zum Thema Diebstahl auf Friedhöfen ergab Folgendes: Die Friedhofsverwaltung sei nur in einem geringen Umfang mit Diebstählen konfrontiert worden, teilte der Bereich Stadtentwicklung mit. In der schriftlichen Antwort heißt es: "So wurden in diesem Jahr drei Fälle und im Jahr 2018 zirka fünf Fälle benannt." Hauptsächlich seien Pflanzen beziehungsweise Pflanzschalen gestohlen worden.

Ziemlich wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher liegt. Auch die Stadtverwaltung plädiert: "Den Betroffenen wird durch die Friedhofsverwaltung dringend empfohlen, eine Anzeige bei der Polizei einzureichen."