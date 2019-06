"Irrungen, Wirrungen" voller Erfolg

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Spätestens beim Beifall der zahlreichen Zuschauer waren für die Schülerinnen und Schüler des Deutsch B-Kurses der Abschlussklasse 10/1 der Ketziner Theodor-Fontane-Oberschule die Mühen der 18-monatigen Vorbereitungen und Proben vergessen und machten der Freude über die eigenen Leistungen Platz. Am Freitag vergangener Woche und am Sonntag führten sie anlässlich des Fontane-Jahres und als Schulabschluss "Irrungen, Wirrungen" zunächst auf dem zu romantischer Kulisse umfunktionierten Schulhof und am Pfingstsonntag auf der ehrwürdigen Treppe des Schlosses Ribbeck auf. Die jeweils etwa 120 Zuschauer dankten den jungen Laienschauspielern für ihr engagiertes Spiel mit viel Beifall, darunter auch Frank Wasser, Geschäftsführer des Schlosses Ribbeck, der das Projekt ebenso unterstützt hatte wie die Kulturstiftung Havelland, der Förderverein der Schule und zahlreiche Privatpersonen und Lehrer. Die Leistungen sind umso bemerkenswerter, da während der intensivsten Probenzeit auch die Prüfungen zu absolvieren waren, Regisseur Reimund Groß in den letzten Tagen nicht mehr dabei war und auch noch die Generalprobe wegen des Unwetters regelrecht ins Wasser fiel.