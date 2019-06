Den Lämmern die Show gestohlen

Schäfer Koleckis Lämmer sind in diesem Jahr erst später auf die Welt gekommen. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Schönwalde-Glien Mäh-Rufe überall, leise, mit zittriger Stimme der Lämmer und um vieles lauter aus der Kehle eines erwachsenen Schafes. Schafe beherrschen sehr viele Stimmlagen, sie rufen, antworten, scheinen Gespräche zu führen. Möglicherweise wunderten sie sich über die vielen Menschen, wirklich irritiert haben sie die vielen Besucher zu Pfingsten nicht. Schaf tat, was Schaf so tut: fressen.

Bereits im Vorjahr hatte der Falkenseer Schäfer Olaf Kolecki Besucher in seine Ställe in Schönwalde geladen. Ganz spontan und wer der Einladung folgte, konnte viele kleine, gerade auf die Welt gekommene Schäfchen beobachten. Noch ganz nass, zauselig und recht wacklig auf den dünnen Beinchen stehend, suchten sie Schutz bei Mama-Schaf. Nur um zwei Stunden später mit den anderen Lämmern durch den Stall zu toben. In diesem Jahr hatte Schäfer Kolecki seinen Stall zu Pfingsten geöffnet.

Schafe und Ziegen standen auf der Weide. Die niedlichen Lämmer konnten mit den Muttertieren im Stall besucht werden. Dort konnte man auch gleich zuschauen, wie Wolle verarbeitet wird. Hier saßen Damen an ihren hölzernen Spinnrädern und zeigten wie aus dem Rohmaterial Wolle erst ein Faden und am Ende ein Wollknäuel entstand.

Die eigentlichen Stars aber waren die sechs flauschigen, watteweißen Hundewelpen. Große, dunkle Augen zeigten diesen Blick, den nur junge Hunde beherrschen und mit dem sie Zweibeiner in Nullkommanichts um den Finger wickeln können. Was jetzt so klein und tapsig mitten im Stroh lag, wird mal ein ordentlich großer Hund. Es sind Herdenschutzhunde. Sie sollen zukünftig Ziegen und Schafe beschützen. Zwei der kuscheligen Knäule werden bei Koleckis Herden bleiben, auf die vier anderen warten ähnliche Aufgaben bei anderen Schäfern.

Herdenschutzhunde seien nichts für die Wohnung, sagt Schäfer Kolecki. Die Tiere werden ordentlich groß und sie brauchen eine Aufgabe, sind wie geschaffen für den Job des Leibwächters für Schaf und Ziege. Die Mutter der Kleinen erledigt draußen auf der Wiese ihre Arbeit, sitzt friedlich zwischen den Schafen. Von ihrer Ruhe sollte man sich nicht täuschen lassen. Wenn es sein muss, verteidigt sie die Herden auch gegen Wölfe. Sie gehört zur Rasse der Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde. Der Vater der Welpen ist ein Pyrenäenberghund. Diese gelten als anhänglich, sanftmütig und geduldig. Sind dabei durchsetzungsstark, furchtlos und selbstbewusst.

Die Anschaffung von Herdenschutzhunden war für Kolecki nötig geworden, denn seine Schafe und Ziegen sind nur selten im Stall. Sie beweiden Grünflächen und düngen ganz nebenbei noch mit ihrem Kot die Wiesen. Sie verteilen Samen und Pollen und hinterlassen keine Reifenspuren. Neben nicht angeleinten oder verwilderten Hunden sollen die Herdenschutzhunde auch den Wolf fernhalten.

Die Anschaffung von Herdenschutzhunden werde gefördert, allerdings, sagt Kolecki, hätte er immer noch 4.000 Euro für jeden Hund dazuzahlen müssen. Und: "Der Hund selbst kostet im Unterhalt 2.500 Euro pro Jahr", sagt der Schäfer. Sechs bis acht Jahre können die Hunde auf den Wiesen und Weiden eingesetzt werden, dann geht es für sie in den Ruhestand. Sie haben dann noch einen Nebenjob als Mentor, wie Kolecki sagt. Sie lernen junge Hunde an. Kolecki kam über befreundete Kollegen an drei ausgewachsene Hunde und die Hunde hatten neben der Arbeit offenbar Zeit und sorgten für Nachwuchs.

Die Schafe und Ziegen, mit denen Kolecki Landschaftspflege betreibt, gehören alle zu den gefährdeten Nutztierrassen. Dass die Lämmer diesmal erst zu Pfingsten und nicht wie im letzten Jahr zu Ostern kommen, hat der Schäfer höchst selbst zu verantworten. "Für die Familienplanung bin ich zuständig", sagt er lachend und erklärt: Kommen die Lämmer später im Jahr, haben die Muttertiere vor der Geburt mehr Grünfutter fressen können. "Und da ist mehr Eiweiß drin. Die Lämmer werden dann kräftiger und widerstandsfähiger", fügt Fritz Kolecki, der im Betrieb mitarbeitet, hinzu. Der 17-Jährige tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Die Landwirtschaft und die Schäferei läge ihm im Blut, sagt er. Damit befüllt Fritz Kolecki ein wenig die große Lücke, die sich bei den Schafhaltern aufzeigt.

Seit rund zwanzig Jahren ist ein deutlicher Abwärtstrend bei den Schafhaltern, wie auch bei den Schafen selbst, zu beobachten. Und um den Nachwuchs sieht es mehr als mau aus. Nach Informationen des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) gab es im Jahr 2005 noch 17 Auszubildende für den Beruf Tierwirt in der Fachrichtung Schäferei. Zehn Jahre später waren es nur noch fünf Azubis. Die Beweidung mit Schafen, darauf weisen die Naturschutzverbände hin, ist ein großer Beitrag zum Artenschutz. Ein Beitrag, der ohne Schäfer und Schafe nicht zu leisten ist.