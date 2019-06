Vierte Auflage in Kränzlin

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Große Vorfreude hält aktuell den Organisationsstress bei Mirco Beldner im Zaum. Denn einmal mehr hält der Kränzliner die Zügel für die traditionelle Fohlenschau des Pferdezuchtvereins "Ruppiner Schweiz" größtenteils allein in seinen Händen. Bereits zum vierten Mal findet die Fohlenschau auf der Reitanlage des Landwirtschaftsbetriebs Mirco Beldner in Kränzlin statt und damit direkt vor den Toren der Stadt Neuruppin. Nach zwei überaus erfolgreichen Veranstaltungen 2016 und 2017 – jeweils an einem Samstag – und einer durchwachsenen Schau an einem Freitag – im Vorjahr – ist die nunmehr vierte Auflage am 22. Juni wieder an einem Sonnabend verankert worden. Mit Erfolg. "Die Resonanz ist größer als jemals zuvor", berichtet Beldner im Vorfeld von mehr als 40 Fohlen, die präsentiert werden. Seine Pferdeboxen sind bereits ausgebucht. Das Programm steht. Das Bewährte, was bislang stets gut angenommen wurde, soll in diesem Jahr mit einem "kleinen, aber feinen Flohmarkt", so Beldner erweitert werden. Diesen organisieren die Kränzliner. Interessenten können sich jedoch direkt unter 0173 4591034 an ihn wenden. "Es wird ein Fest für die ganze Familie." Auch ein Plätzchen, an dem sich Kinder schminken lassen können, wird eingerichtet.

Vor den Toren der Stadt

Die Fohlenschau vor den Toren der Stadt Neuruppin hat sich etabliert. "Das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten", so Mirco Beldner. Der 46-Jährige hofft nach der Rückkehr auf den Sonnabend-Termin, wieder zahlreiche Besucher begrüßen zu dürfen. In den ersten beiden Jahren waren jeweils mehr als 300 Zuschauer gezählt worden. Im Vorjahr hingegen deutlich weniger. Der Eintritt ist wie immer frei. Es wird auch keine Gebühr für einen Parkplatz erhoben. Möglich ist eine Anreise auch bequem per Fahrrad auf dem Radweg von Neuruppin nach Kränzlin oder über Bechlin. Die Versorgung ist mit Kaffee und Kuchen sowie Deftiges vom Grill gesichert.

Bereits ab 10 Uhr – nicht wie auf der Homepage des Pferdezuchtvereins vermerkt um 13 Uhr – präsentieren die Ruppiner Züchter, aber auch die aus dem nahegelegenen Umland, aus Oberhavel und aus der Prignitz, ihren hoffnungsvollen Pferdenachwuchs des Jahres 2019. Die erste Sichtung plus Prämierung und bei der möglichen Zulassung fürs Fohlen-Championat (gekoppelt an die Landesmeisterschaften vom 18. bis 21. Juli in Neustadt) ist ein Pflichttermin für Kenner der Szene.

Der hoffnungsvolle Pferdenachwuchs des Jahrgangs 2019 wird mit der Mutterstute an der Hand einem Richtergremium vorgeführt. Die etwa zwei bis vier Monate alten Fohlen werden im Typ, Exterieur und der Bewegung begutachtet und bewertet. Diejenigen Fohlen, die sich bei dieser Momentaufnahme am besten zeigen und mindestens 25 Punkte erhalten, bekommen den Titel Prädikatsfohlen. Aus diesen Fohlen kreiert das Richtergremium die Championats-Fohlen, die am Championat in Neustadt teilnehmen dürfen.

Rassen-Mix wird präsentiert

Erwartet werden etwa 40 bis 50 Fohlen der Rassen Deutsches Sportpferd, Deutsches Reitpony, Haflinger und weitere Spezialrassen. Direkt vor Ort können die Fohlen auch gleich erworben werden. Zudem findet auch eine Stuteneintragung statt, mit der Möglichkeit der Zulassung für die Eliten-Stutenschau in Prussendorf (Sachsen-Anhalt).

Die ersten Fohlenschauen finden in der Regel in den Monaten Juni bis Anfang Juli statt. Die meisten Fohlen sind dann zwischen 8 und 14 Wochen alt. Um den später geborenen Pferdekindern auch eine Chance auf das Prädikat zu gewähren, wird im September noch eine Spätfohlenschau auf der Reitanlage des Landwirtschaftsbetriebs Pfitzmann GbR veranstaltet. gü