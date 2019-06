Olav Schröder

Bernau (MOZ) Mit Begeisterung ist am Sonnabend Vormittag der historische Umzug zum Hussitenfest aufgenommen worden. 1600 Akteure stellten in anderthalb Stunden die Stadtgeschichte in mehr als 60 Bildern vor, bejubelt von vielen Zuschauern am Straßenrand. Das Mittelalterspektakel wird bis Sonntag Abend fortgesetzt, mit Gauklern, Musikern, Tänzern, Kunsthandwerk und vielem mehr. Es endet mit dem Finale "Die Schlacht vor Bernau" am Sonntag um 17 Uhr.