Unbekannte zünden Strohballen vom Bombenschutz an

Claudia Duda

Lehnitz (MOZ) Die Strohballen, die seit Wochen auf der Brücke in Lehnitz aufgereiht sind und die zum Splitterschutz gegen die Bombe im Treidelweg dienen sollten, sind in der Nacht zu Sonnabend in Brand geraten.Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wie Matthias Peter von der Polizei Oranienburg mitteilte, war die Meldung um 0.45 Uhr erfolgt. Die Feuerwehr Oranienburg musste ausrücken, um den Brand der Strohballen zu löschen. Die Kameraden zogen die Strohballen auseinander und löschten diese ab.Wegen der Löscharbeiten musste die Lehnitzstraße voll gesperrt werden. Auch am Morgen rückten die Kameraden nochmal aus, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. Die Straße war halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde vorbei geleitet. Die Stadt Oranienburg muss sich nun um einen neuen Splitterschutz kümmern, so Peter.