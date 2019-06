Verband für Duales Hochschulstudium

Alexandra Gebhardt

Berlin/Brandenburg (MOZ) Neun Anbieter dualer Hochschulstudienmodelle, darunter die Technische Hochschule Brandenburg (THB), haben den Verband Duales Hochschulstudium Deutschland gegründet. Der Verband fördert empirische Bildungsforschung rund um das duale Studium. Durch die Verbreitung von Forschungsergebnissen soll ein besseres Verständnis des dualen Studienmodells unterstützt und die Qualität dualer Studiengänge gestärkt werden.

In der Gründungsversammlung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin wurde deren erster Vizepräsident Professor Dr. Harald Gleißner zum Vorsitzenden des neuen Verbands gewählt. "Das duale Studium ist ein Erfolgsmodell, das mittlerweile in aller Munde ist. Es ist deshalb an der Zeit, dass auch die Anbieter dieses einzigartigen Studienmodells gemeinsam ihre Stimme erheben. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse wollen wir aktiv zur öffentlichen Debatte und zur erfolgreichen Weiterentwicklung des dualen Studiums beitragen", erläutert Prof. Harald Gleißner den Verbandszweck.

Mittlerweile studieren über 100.000 Studierende in mehr als 1.500 Studiengängen. Die Besonderheit des dualen Studiums ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis im Rahmen eines Hochschulstudiums. Das duale Studium verbindet akademisches Lernen an der Hochschule mit praxisorientiertem Lernen in Betrieben, öffentlichen Einrichtungen sowie Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens. Absolventinnen und Absolventen dualer Studiengänge verfügen so über ein besonderes Kompetenzprofil, das einen erfolgreichen Übergang in den Arbeitsmarkt verspricht.

"Die THB setzt sehr auf das duale Studium, es gibt derzeit neun duale Studienangebote für Bachelor-Studiengänge. Da liegt es nahe, das duale Studium auch bundesweit mit Gleichgesinnten voranzubringen", betont THB-Präsident Prof. Dr. Andreas Wilms. Er hat die THB bei der Gründungsversammlung des Verbands in Berlin vertreten. "Mit den dualen Studienangeboten schaffen die Hochschulen eine Win-win-Situation für Studierende und Unternehmen. Die Studierende lernen parallel zum Studium die berufliche Praxis kennen, die Unternehmen können ihre künftigen Fachkräfte schon während des Studiums in Betriebsabläufe einbinden", sagt Prof. Wilms.

Die weiteren Gründungsmitglieder neben der THB sind die Duale Hochschule Baden-Württemberg, die Duale Hochschule Gera-Eisenach, die Duale Hochschule Rheinland-Pfalz. die hochschule dual, die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, die Hochschule Osnabrück, die Technische Hochschule Wildau und das Wiss. Zentrum Duales Hochschulstudium Technische Hochschule Mittelhessen.