Oberhavel trauert um acht tote Radfahrer in zwei Jahren

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Auf Oberhavels Straßen sind in den vergangenen zwei Jahren so viele Radfahrer tödlich verunglückt wie in keinem anderen Landkreis Brandenburgs. Das teilt die Kreisgruppe Oberhavel des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD) nach einer Auswertung der amtlichen Unfallstatistik am Freitag mit.

"Acht bei Verkehrsunfällen getötete Radfahrer in zwei Jahren sind trauriger Rekord aller brandenburgischen Landkreise. Der von der Einwohnerzahl vergleichbare Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte im selben Zeitraum lediglich zwei tödlich verunglückte Radfahrer zu beklagen", sagte VCD-Kreisgruppensprecher Dirk Flege. Setzt man die Zahl der getöteten Radfahrer ins Verhältnis zur Einwohnerzahl kommt der Landkreis Oberhavel nach VCD-Berechnungen auf den drittletzten Platz aller 14 Landkreise in Brandenburg. Schlechter schneiden nur noch die Landkreise Oberspreewald-Lausitz (Platz 13) und Elbe-Elster (Platz 14) ab. In Ostprignitz-Ruppin gab es 2017 und 2018 keine tödlichen Fahrradunfälle. "Der Landkreis Oberhavel sollte sich dringend Verkehrssicherheitsziele setzen, die Straßen sicherer machen und die Öffentlichkeit regelmäßig über die Fortschritte informieren", forderte VCD-Kreisgruppensprecher Dirk Flege.

Das Thema Fahrradwege wird derzeit vielerorts diskutiert. Im Veltener Rathaus hatte man es satt, nach mindestens einem Jahrzehnt des Wartens vom Landesbetrieb Straßenwesen noch immer keinen Termin für den Bau des Radwegs von der Ofenstadt zum Bernsteinsee zu erhalten. Die Abgeordneten beschlossen, das Projekt selbst in die Hand zu nehmen. Seit dieser Woche wird gebaut. Das Geld schießt die Stadt vor, um es in zwei Jahren vom Land zurückzuerhalten.

Enttäuschung herrscht dagegen im Mühlenbecker Land. Der Petitionsausschuss des Landes kann nicht helfen, den geforderten Radweg entlang der L 21 auf die Brandenburger Prioritätenliste zu setzen.