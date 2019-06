Grünheider Vorsitz in bewährter Hand

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Gleich mehrfach wurde auf der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung von Grünheide am Donnerstag betont, eine gesunde Streitkultur und einen respektvollen Umgang miteinander anzustreben.

Diesen von Pamela Eichmann (SPD), Peter Komann (Alternative Liste pro Grünheide) und Norber Niche (Freie Wählergemeinschaft) geäußerte Wunsch ergänzte Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis) um die Bitte einer "kommunikativeren Sitzordnung". Bei Tagungen im Rathaus, sitzen Gemeindevertreter zum Teil Rücken an Rücken. "Ich möchte Zugewandtheit, in die Gesichter schauen können", lautete sein Anspruch. Nun sollen der Speisesaal der Grundschule oder die Aula der Privatschule als Alternative geprüft werden. Die technischen Voraussetzungen sind in beiden Räumen gegeben.

Hauptsatzung folgt im August

Zudem wurde an dem Abend der Vorstand gewählt. Als Vorsitzenden agiert – wie schon in der vorherigen Legislatur – Pamela Eichmann (SPD). Ihr zur Seite stehen Daniel Geithe (Linke) als erster und René Neuberger (CDU) als zweiter Stellvertreter. Zu den ersten Beschlüssen zählte außerdem die Bildung des Hauptausschusses sowie die Entscheidung, dass der Bürgermeister denselben leiten soll. Darüber hatte sich eine kurze Diskussion entfacht.

Schließlich stünde die Bürgermeisterwahl am 1. September bevor und wenn ein kommunalpolitisch unerfahrener Kandidat gewinnen würde, wäre das für die Funktion ungünstig – hieß es dabei sinngemäß. Hauptamtsleiterin Renate Baumann wies darauf hin, dass der Posten dann mit einer Ab- und Neuwahl anders besetzt werden könnte.

Die Hauptsatzung und die Geschäftsordung wurden nicht behandelt. "Das ist kein Gegenstand der konstituierenden Sitzung, sondern der ersten ordentlichen", sagte Bürgermeister Arne Christiani. Letztere könne erst nach den Sommerferien einberufen werden. "Die Mitarbeiter hatten so viel mit den Wahlen zu tun, das wäre nicht leistbar. Ich muss mich da schützend vor sie stellen." Festgelegt wurde der 22. August.