Grüne Daumen für Fahrrad und Brotbüchse

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Dass die zahlreichen Fahrradständer am Haus 1 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Fürstenwalde am Freitag ein wenig besser bestückt waren als sonst, liegt auch an Fritzi Hähnel. Die gut fünf Kilometer zwischen ihrem Zuhause in Rauen und der Schule fährt die 13-Jährige für gewöhnlich mit dem Bus; nicht so am Freitag. Da hatte ihre Klasse, die 7c, dazu aufgerufen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn zur Schule zu kommen.

"Der Grund für diesen Tag soll sein, dass der Mensch größtenteils für die Umweltschäden verantwortlich ist und wir der Natur etwas zurückgeben möchten", hatte die Klasse in einem Brief an die MOZ erklärt. Am Freitag berichteten die Schüler, wie die Idee dazu entstand. Annett Löwa, die Biologielehrerin der Klasse, habe mit ihnen über die Aktion "Fridays for Future" gesprochen, erzählt Fritzi Hähnel. "Wir fanden, dass es blöd ist, deswegen die Schule zu schwänzen, das macht es ja auch nicht besser", sagt die Schülerin, die am Freitag wie fast die gesamte Klasse im Sinne der Umweltbewegung mit grünen T-Shirts erschien.

"Gut für die Umwelt sind auch Brotbüchsen statt Alufolie und Trinkflaschen statt Plastikflaschen", sagt Josie Aurich und zeigt die Utensilien, die für sie fest zum Schulalltag gehören. "Das Projekt", sagt Fritzi Hähnel, "haben wir in allen Klassen vorgestellt." Leichtes Murren sei von den Mitschülern gekommen, als gesagt wurde, dass die Snackautomaten an diesem Tag tabu seien. Fabian Oecker aus der 11. Klasse zum Beispiel findet das nicht gut, nimmt in der Pause einen Schluck aus seiner Cola-Plastikflasche. "Ist ja auch Mehrweg", sagt der 17-Jährige.

Eine Befragung soll nun ergeben, wie der Tag bei den Schülern ankam. "Vielleicht machen wir die Aktion dann einmal im Monat", sagt Fritzi Hähnel.