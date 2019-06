Spechthausen setzt auf Kontinuität

MOZ

Eberswalde Nach nur zwölf Minuten war der Käse gerollt: Spechthausen hat einen neuen Ortsbeirat. Völlig unspektakulär wurde die bisherige dreiköpfige Ortsvertretung für weitere fünf Jahre wiedergewählt. "Wir sind gut vorbereitet und pflegeleicht", kommentiert der alte und zugleich neue Ortsvorsteher Matthias Stiebe die Wahl. Stiebe wurde von seinen beiden Kollegen im Ortsbeirat Jörg Müller und Nancy Fiedler zum Oberhaupt des Gremiums gewählt.

Lange Wunschliste an die Stadt

Rund 30 Einwohner kamen zur Einwohnerversammlung am Donnerstag, um den neuen Ortsbeirat direkt zu wählen. 291 stimmberechtigte Einwohner gibt es in dem Ort, vier Kilometer vor den Toren Eberswaldes. Da niemand der Wahlberechtigten für eine geheime Wahl votierte, wurde kurzerhand per Handzeichen abgestimmt. Mit breiter Mehrheit wurden die drei Bewerber gewählt und dürfen die ehrenamtlichen Aufgaben bis 2024 erledigen. "Wir haben bewiesen, dass wir gut miteinander können", so Stiebe. Zudem habe sich die Arbeitsteilung bewährt.

Viel erreicht für den Ort

Der Ortsvorsteher zog eine Bilanz der vergangenen Wahlperiode und betonte, dass für Spechthausen einiges erreicht wurde. So wurde die Drainage auf Vordermann gebracht, ein neuer Spielplatz an der Waldsportanlage errichtet, die Heimatstube als Treffpunkt eröffnet und die anonyme Beisetzung auf dem Friedhof ermöglicht. "Die Stadt war großzügig zu uns", meint Matthias Stiebe rückblickend. Sein guter Draht ins Rathaus sei sicherlich hilfreich gewesen.

Für die kommenden fünf Jahre hat der Ortsbeirat sogleich eine Liste mit Wünschen parat: Die Gehwege der Brücke an der Tischlerei müssen saniert werden, die Friedhofshalle ist noch nicht fertig und die Parkplatzprobleme im Ort seien ungelöst. Zudem wären Hundekotbeutel im Ort sinnvoll. Zudem träumt der Ortsbeirat von einem Rodelberg und ein eigener Kindergarten für den Nachwuchs wäre angebracht. Auch die Revitalisierung der Badestelle steht weit oben auf der Wunschliste des Ortsbeirates.

Bürgermeister Friedhelm Boginski schrieb fleißig mit: "Ich werde mich kümmern", versprach er den Bürgern im Ort. Bei einigen größeren Investitionen läge die Entscheidung allerdings bei den Stadtverordneten. Eine eigene Kita für Spechthausen werde allerdings schwierig realisierbar, gibt er unumwoben zu. Eberswalde könne selbst in der Kernstadt nicht für alle Kinder einen Platz garantieren. In Sachen Badestelle werde die beauftragte Machbarkeitsstudie zeigen, ob eine Umsetzung finanzierbar ist.

Zudem will sich der Bürgermeister für eine Verbesserung der Mobilität einsetzen. In Spechthausen gibt es in den Ferien keinen öffentlichen Nahverkehr. Die Bewohner sind auf das Auto angewiesen. Eine Option für Spechthausen wäre das Carsharing. Der Landkreis habe seit wenigen Wochen ein Konzept am Start, dass auch Spechthausen neue Möglichkeiten eröffnet. Er werde in dieser Frage mit Rat und Tat zur Seite stehen, verspricht Boginski.