Tagesfahrradtour auf dem geplanten Telegraphenradweg

Th. Messerschmidt

Schenkenberg (MOZ) Viel gesprochen wurde schon über die Idee, mit einem 800 Kilometer langen "Telegraphenradweg" Deutschland zu überspannen, dem Fahrradtourismus neue Ziele zu bieten und dabei an die großartige Geschichte der Optischen Telegraphenlinie Berlin-Koblenz (1832-49) zu erinnern. An zwei der einst 62 Telegraphenstationen will man nächstes Wochenende praktische Erfahrungen sammeln. Bei einer ersten Etappenfahrt, zu der alle Rad-, Sport- und Telegraphenfreunde eingeladen sind. Mitorganisator Wolfgang Groch: "Diese Fahrt soll auch dazu beitragen, die erforderlichen Entscheidungen in den Gemeinden und im Landkreis zur Wegführung und Beschilderung zu beflügeln und rasch herbeizuführen."

Der Rad-Ausflug (Hinfahrt 29 km) am 23. Juni ist als Tagestour geplant, führt über den geplanten Abschnitt des Telegraphenradweges zwischen Schenkenberg (Station 6) und Glindow (St.5) und zu Sehenswürdigkeiten. Startpunkt mit den Reiseleitern Ute und Holger Nelle ist um 9.15 Uhr am Telegraphenberg in Schenkenberg. An der Götzer Kirche teilt sich die Radgruppe zur Sportroute (mit Dr. Thorsten Roksch über Götzer-Berge/Turm) und Touristenroute (über Havelradweg/Götzer Berge) auf, trifft gegen 11 Uhr in Deetz ein, wo die Heimatstube mit der Ziegelausstellung besucht wird – wie sodann auch die Radfahrerkirche in Krielow, das Lilienthal-Denkmal und in Derwitz das Lilienthalmuseum. Mittag gibt’s bei "Toffi" an der B1. Alsbald führt der "Panoramaweg Werderobst" zum Fuchsberg mit der Telegraphenstation Nr. 5; um 15.30 Uhr ist in Glindow-Ortsmitte die Besichtigung des Koch`schen Hauses (mit Kaffee und Kuchen) geplant, woran sich die individuelle Rückfahrt (gern auch in Gruppen) anschließt. Anmeldung und Rückfragen: Ute & Holger Nelle, Tel. 0170-367 35 63, E-Mail: ute-nelle@web.de