Manager in spe leitet Kleinod

Steffen Göttmann

Schíffmühle (MOZ) Ben Schubert ist eingefleischter Bad Freienwalder. Dass er er sich nun als Projektleiter des Fontane-Hauses in Schiffmühle beweisen kann, hätte er sich kaum träumen lassen. Denn der 21-Jährige studiert an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Unternehmensmanagement. "Jetzt bin ich im sechsten Semester und werde meine Bachelor-Arbeit über dieses Projekt schreiben", sagt Ben Schubert. Sein Ziel sei es, danach eine Master-Prüfung in Nachhaltigem Tourismusmanagement anzustreben.

Antrag bei Kulturland

Die Bad Freienwalde Tourismus GmbH habe bei Kulturland Brandenburg eine Förderung für seine Stelle beantragt. "Wenn alles gut geht, dann fange ich hier am 1. Juli an", kündigt Schubert an. Eigentlich wollte er nur ein Praktikum bei der Tourismus GmbH absolvieren. "Ich habe so lange gebettelt, bis es endlich geklappt hat", fügt er hinzu. Seit 15. April sei er nun dabei. Dass daraus noch mehr werden würde, damit habe er nicht gerechnet.

Das Schiffmühler Fontanehaus profitiert vom 200. Geburtstag des Dichterfürsten. "Wir hatten schon mehr als 1000 Besucher in den vergangenen vier Wochen nach der Eröffnung", berichtet Ben Schubert. Viele Berliner begeben sich individuell oder mit Bussen auf die Spuren von Theodor Fontane und klappern seine Wirkungsstätten ab. Dies komme auch dem Kleinod in Schiffmühle zugute.

Das Fontanehaus war mit Hilfe von Museumsexperten aufgeräumt worden. Sie haben neue Vitrinen gebaut, einige Exponate in Schubladen dürfen sogar angefasst werden. Auf den Außenanlagen befindet sich ein neuer Spielplatz, ein Pavillon aus Holz, ein Gehege mit Zwergkaninchen und eine Schwengelpumpe, aus der sogar Wasser kommt – ein Paradies für Kinder. "Wir bekommen Besuch von vielen Kindern aus dem Ort", erzählt Schubert. Dies gefällt ihm, weil das Fontanehaus von den Schiffmühlern als Teil vom Ort begriffen wird.

Die Besucher zahlen keinen Eintritt, aber werden um eine Spende gebeten. Er bietet auch kleine Führungen an, die nur wenige Minuten dauern. "Die Ausstellung erklärt sich von selbst", sagt der Projektleiter. Weil das Haus so klein ist, verzichtet die Tourismus GmbH auf Eintrittsgeld. Ben Schubert bietet aber gegen einen Obolus Kaffee und nichtalkoholische Getränke an, so dass das Haus nicht nur Kosten verursacht, sondern auch Einnahmen verzeichnet. Hilfe bekommt er von einem Mitarbeiter des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) Bad Freienwalde, mit dem sich die städtische Gesellschaft den Betrieb teilt. Der VFBQ sicherte die vergangenen Jahre die Öffnungszeiten des Hauses.

Konzept nach Fontane-Welle

Dass sich die hohen Besucherzahlen nicht halten lassen, wenn die Fontane-Welle abebbt, ist allen in der Tourismus GmbH klar. Deshalb basteln die Mitarbeiter jetzt schon an einem tragfähigen Konzept. "Wir werden die Außenanlagen für Veranstaltungen vermieten, um langfristig das Haus finanzieren zu können", verrät Ben Schubert.

"Ich bin kein Großstadtmensch", sagt der junge Mann, der 2016 am Brecht-Gymnasium das Abitur gemacht hat. Deshalb hofft er, auch als Unternehmensmanager in Bad Freienwalde bleiben zu können. "Es kann doch nicht sein, dass alle mit Köpfchen ihr Glück woanders suchen müssen." Die Arbeit fürs und im Fontanehaus ist ihm wichtig. "Für mich als Bad Freienwalder wäre es ein Jammer, wenn das Haus eingeht."