Bahnbau bescherte Werbig Aufschwung

Doris Steinkraus

Werbig Im Festzelt auf dem Werbiger Anger flimmert eine wechselvolle Dorfgeschichte über die große Leinwand. Der Seelower Mario Nieswandt hat im Auftrag des gastgebenden Krugbergvereins einen Film gedreht. Aktuelle Aufnahmen, zum Teil hoch oben aus der Luft mit traumhaften Blicken auf den Seelower Stadtteil, wechseln mit historischen Bildern ab. Sprecher Frietjof Ritschel lässt im Zeitraffer die Jahrhunderte Revue passieren.

Der Ort wird 1244 im Zusammenhang mit der Komturei Lietzen erstmals urkundlich erwähnt. Er ist damit älter als Seelow. Viele Jahrhunderte wohnten nur zwischen 100 bis 200 Menschen im Dorf. Sie lebten von der Landwirtschaft. Für mehr Bürger reichten die Ländereien nicht. Das änderte sich mit dem Bahnbau. Von 1858 bis 1877 entstanden die Strecken Frankfurt-Eberswalde und die Ostbahn. Damit erhielt der kleine Ort einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Rund 500 Bürger zählte fortan die Statistik – bis heute.

Bahnbau brachte Aufschwung

Einstige wirtschaftliche Blütezeiten indes gibt es nur noch in historischen Bildern, so wie von den Gänse-Mästereien. Mehr als 6000 Gänse wurden jährlich von drei Familienbetrieben gemästet und per Bahn in die Hauptstadt geschickt. Anfang des vergangenen Jahrhunderts begann zudem der Aufstieg als wichtiger Gärtnereistandort. In Werbig wurden massenhaft Rosen und Nelken angebaut. Die Spuren des holländischen Gemüseanbauers Wilhelm van Spronsen finden sich bis heute im Dorf, nicht zuletzt durch die kleine Gärtnerei seines Enkels Cornelius Ludwig. Bis zur Wende spielte auch die Obstproduktion auf großen Plantagen eine wichtige Rolle. Heute erinnern nur einige Kirschbäume daran.

Im Film kommen auch immer wieder Werbiger wie Bäckermeister Siegmar Kaethner, André Höhne, Marlies Elsner, Frank Kübler und Jürgen Seidel zu Wort. Sie berichten von selbst Erlebtem oder überlieferten Anfängen nach dem Krieg und den Umstellungen nach der Wende.

Vieles von dem, was im Film nur angeschnitten werden kann, findet sich ausführlich in der Chronik, die an diesem Tag druckfrisch vorliegt. Vereinsvorsitzender Karsten Kaethner dankt Michael Morgenstern, Roswitha Töpfer und dem Stadtchronisten Michael Schimmel für die gelungene Publikation. Die alte Chronik verschwand in der Wendezeit. Er sei stolz, dass durch den Verein eine neue entstanden ist, sagt Kaethner.

Dank an viele Unterstützer

Michael Morgenstern gibt den Dank weiter an viele Unterstützer, die Beiträge und Fotos geliefert haben. Er zeigt einen dicken Ordner, in dem unzählige Recherchen festgehalten sind. Alles habe man gar nicht verarbeiten können, erklärt er. Ein großes Dankeschön geht an Angela Aey, die dem Werk den letzten Schliff gab und an Helge Leiberg. Der international renommierte Künstler zögerte keinen Moment, als es die Überlegung gab, vor allem die ersten Jahrhunderte des Ortes, von denen es natürlich keine Fotos gibt, zu illustrieren. Er rettete mit seiner Familie die alte Gastwirtschaft Czerny, mit der vor allem die älteren Dorfbewohner bis heute viele Erinnerungen verbinden. Im Saal befindet sich heute Leibergs Atelier.

Vereinsleben, Friedenswald, Schulentwicklung, Postwesen (es gab einst fünf Briefträger und einen Amtmann im Dorf!), Friedrich-Denkmal, die Legende zur Derfflinger-Eiche, LPG- und Gastwirtschafts-Geschichte, der Bungalow auf dem Krugberg – die Chronik hält viel interessanten Lesestoff bereit. Sie wird auch an diesem Wochenende beim großen Bürgerfest auf dem Anger noch zu haben sein. Allerdings gibt es insgesamt nur eine Auflage von 100 Stück. Das Fest beginnt um 14 Uhr und bietet Unterhaltung für jedermann.