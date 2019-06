Kunst, die an der Schule klebt

Roland Becker

Velten (MOZ) Wer morgens das Veltener Bollhagen-Gymnasium betritt, bekommt eine Aufmunterung serviert. "Gib nicht auf, gerade wenn die Dinge schwer sind!", ist an der Eingangstür auf Englisch zu lesen. "Die kleine Motivation", wie sie Gymnasiast Max Schulz bezeichnet, ist Teil eines großen Tape-Art-Projekts, welches die Zehntklässler in den vergangenen zwei Monaten im Kunstunterricht planten und umsetzten. Die Ergebnisse sind in Klassenräumen, auf Fluren, am Sportplatz und selbst auf den Toiletten zu sehen.

Eines können die Schüler nach dieser Aktion sagen: Sie wissen, mit farbigen Klebebändern unterschiedlicher Struktur umzugehen. Genau das nämlich zeichnet die noch junge Kunstgattung Tape Art aus.

13 Projekte, so berichtet Kunstlehrerin Karin Hunger, sorgen für mehr Farbe in der Schule und an den Fassaden. Untereinander haben die Schüler auch ihr Lieblingsmotiv gewählt. Und das schlängelt sich vom Flur in die Mädchen- und die Jungentoilette. "Wir hatten die Idee, ein menschliches Herz zu gestalten, dessen Adern in beide Richtungen gehen", erklären Melanie Mroß und Adina Melchert. Dass die verzweigten Wege in die beiden WC-Anlagen führen, interpretieren die beiden jungen Frauen sehr unkompliziert: "Wir wollen damit zeigen, dass alle Menschen gleich sind, egal welchen Geschlechts."

Stine Ritter ist von der von ihr und einer Freundin gestalteten Fassadensäule so begeistert, dass sie den Berliner Fernsehturm spontan umarmt. Der nämlich ist auf der Säule zu sehen. "Wir wohnen in der Nähe von Berlin, wir sind dort viel unterwegs. Daher wollen wir zeigen, was uns mit der Stadt verbindet", erläutert Stine Ritter.

Natürlich findet sich – gleich vielfach – Lieblingshobby Nummer eins in den Gestaltungen wider. Neben Darstellungen der olympischen Ringe oder dem Wurf eines Basketballs beeindruckt an einer bis dato kahlen Wand am Sportplatz die Darstellung einer jungen Frau. Sie könnte eine Gymnastikturnerin oder eine Balletttänzerin darstellen. Das Außergewöhnliche: Mit dem Schwung des rechten Fußes durchbricht sie eine Wand. Sonja Lüdke und Anne Kretzschmar wollen mit diesem sportlichen Schwung Lebensfreude darstellen. "Sport hilft gegen Schulstress, erzeugt Selbstvertrauen", beschreibt Sonja Lüdke die Aussage ihrer Tape Art und meint: "Selbstvertrauen kann die stärkste Wand durchbrechen."

Die Kunstlehrerin zeigt sich begeistert vom Einfallsreichtum und Engagement ihrer Schüler: "Sie haben auch in ihren Freistunden an ihrer Kunst gearbeitet."