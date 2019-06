Einmal im Jahr steht Geldern Kopf

Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Fürstenbergs nordrhein-westfälische Partnerstadt an der Grenze zu den Niederlanden, Geldern, feierte über Pfingsten ihre viertägige traditionsreiche Pfingstkirmes, die als größtes Volksfest am Niederrhein gilt.

Die Kirmes, die man auf keinen Fall mit einem Brandenburger oder Berliner "Rummel" vergleichen kann und darf, zieht sich auf 980 Meter – der sogenannten Gelderner Meile – über zwei Bundesstraßen quer durch die Stadt; sie zählt unter Schaustellern als einer von zwei Grandplätzen zu Pfingsten in NRW.

Zur Eröffnung marschierten vier Spielmannszüge im Sternmarsch auf die zentrale Kreuzung zu, an der dann auf einem Karussell das Volksfest eröffnet wurde.

Dort begrüßte Bürgermeister Sven Kaiser die Besucher aus nah und fern, und übergab dann das Mikrophon an Platzmeister Theo Fingskes. Auf Anregung eines Schaustellers wurde vor rund 20 Jahren der Platzmeister zum "Kirmesbürgermeister" gekürt und mit einer Kette umgehängt. Dort sind die Namen aller seitdem amtierenden Platzmeister eingraviert.

Fingskes stellte das Volksfest und seine Attraktionen vor: 165 Beschicker haben quer durch die Innenstadt einen attraktiven Vergnügungspark aufgebaut. In diesem Jahr sorgte eine gut 50 Meter hohe Schaukel für die Attraktion, Deutschlands erster Break Dance war erst am Freitag nach Geldern gekommen und baute über Nacht auf, weil sie unbedingt hierher kommen wollten; zwei Laufgeschäfte, Musik-Express, Autoskooter, eine Wildwasserbahn, viele Kindergeschäfte boten für jeden Besucher etwas.

Zur Pfingstkirmes lassen sich die Schausteller ständig etwas Neues einfallen: Vor drei Jahren rollten sie mit einem Corso alter Zugmaschinen und liebevoll restaurierter Trecker an, regelmäßig zeigen sie sich mit ihren Fahnenabordnungen. In diesem Jahr wurden elf Delegationen von Schaustellervereinen gezählt, sie trugen die Fahnen des Deutschen Schaustellerverbands, der Europäischen Schaustellerunion, der Arbeitsgemeinschaft der Schausteller Nordrhein-Westfalens (NRW), sowie der Vereine und Verbände aus vielen NRW-Städten und aus der Hansestadt Bremen. Der Vorsitzende des örtlichen Schaustellervereins, Dirk Jansen, stellte die Fahnen und Vereine vor und wünschte allen auf Platt "Vööl Glöcks in de Kirmes".